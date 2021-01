Život bez pjesme je kao brak bez ljubavi. Pjevanje je toliko dobro za naše psihičko i fizičko zdravlje da bi trebali zapjevati baš svaki dan. Dok pjevamo u mozgu se potencira rad desnog temporalnog režanja, oslobađa se endorfin - vrsta enzima koja na ljudsko tijelo djeluje slično opijatima. Od njega smo sretniji, kreativniji, pametniji, zdraviji, samopouzdaniji...

POGLEDAJTE VIDEO Beskućnica koja je oduševila svijet svojim pjevanjem:

Pjevanje u grupi ima još bolji učinak jer to doživljavamo kao nagradu za timski rad. Istraživanja pokazuju da je su od davnina pjesma i ples zbližavali ljude, izgrađivali lojalnost, prenosili informacije, tjerali neprijatelje... To je svaki put imalo pozitivan učinak na ljude, osjećali su se bolje, sretnije, snažnije...

Također, prema nekim istraživanjima pjevanje s grupom ljudi u tijelu potiče oslobađanje hormona sreće i hormona ljubavi - serotonina i oksitocina. Osim toga, doprinosi pravilnijem kucanju srca te smanjuje depresiju i tjeskobu.

Američka autorica Stacy Horn je u knjizi "Imperfect Harmony: Finding Happiness Singing With Others" (Nesavršena harmonija: traženje sreće, pjevanje s drugima) napisala da to djeluje kao idealno sredstvo koje umiruje naše živce i potiče naš duh.

Pjevati bi trebao baš svatko bez obzira ima li sluha ili ne - ne mora sve biti savršeno da bi se čovjek osjećao dobro, zadovoljno i ispunjeno.

- Jedna od odličnih stvari kod pjevanja je to što vas povezuje s desnom stranom mozga, a ona je odgovorna za intuiciju, imaginaciju i ostale kreativne funkcije. U današnje vrijeme toliko nas bombardiraju raznim informacijama koje obrađujemo i analiziramo, da smo uglavnom zaglavljeni u lijevom dijelu mozga - objasnila je australska operna pjevačica​ Tania de Jong koja je osnovala društvo Creative Australia koje motivira ljude da zajedno pjevaju.

- Pjevanje stvara određene vibracije koje se počinju kretati kroz naše tijelo i mijenjati na bolje naše fizičko i emocionalno stanje. Ono povećava samopouzdanje, samosvijest i poboljšava komunikaciju s drugima. Umiruje nas, smanjuje stres. Pjevanje je instinktivno i nužno - kaže Katie Kat, operna pjevačica iz SAD-a.

Dodaje kako je društvo poremetilo stav prema pjevanju pa se smatra da je to rezervirano samo za talentirane ljude. To je pak dovelo do toga da se ljudi srame vlastitog glasa i ne žele zapjevati "da se ne bi osramotili", a to je pogrešno, prenosi portal upliftconnect.com.