Plaćaju joj da gledaju dok kiše: 'Za video mi daju i do 830 kn'

Abi Haywood (18) iz Walesa zarađuje snimajući videe na kojima kiše. Ova studentica likovne umjetnosti snimke prodaje fetišistima diljem svijeta kako bi pokrila troškove studiranja. Cijena videa je od £20 (166 kuna) do £30 (250 kuna), a može narasti i do £100 (830 kuna) ako je zahtjev specifičan, npr. kada je obožavatelji traže da u videu snima i stopala ili da se snima u javnosti.

Foto: YouTube

Abi može kihnuti i do 11 puta u pet minuta. Napravila je i poseban 'vibrator' za nos od silikona i lateksa kako bi mogla kihati. Alergična je na jaka svjetla pa joj i to pomaže za kihanje.

Sve je počelo kada je Abi nacrtala djelo koje je nazvala 'Crtež forme, izdržljivosti i ponavljanja' kada je kihnula 37 puta u tri sata i obris iscrtala kemijskom. Rad je snimila i stavila na svoj YouTube kanal i ubrzo dobila 3000 pregleda. Nakon toga Abi je shvatila da može zarađivati snimajući videozapise na kojima kiše.

- Nekima je napeto kada to radim na javnim mjestima. Jedan muškarac me tražio da se snimim kako to radim u javnom WC-u jer ga to iz nekih razloga posebno uzbuđuje, dok je nekima napet samo moj nos - kaže Abi.

Foto: YouTube

Izrađuje i seksualne igračke za nos, koristeći materijale koji se inače koriste za seksualne igračke. Ova studentica kaže da ovo radi samo iz financijskih razloga jer joj posao konobarice ne može pokriti cijele troškove studiranja. Abi kaže da bi vjerojatno i napustila fakultet da ovo ne radi.