'Plaćam domini da me bičuje, a moja žena nema pojma o tome'

Mnogo više ljudi nego što mislimo ima skrivene fetiše vezane uz BDSM – no rijetko o njima govore, a još rjeđe ih dijele s partnerima. Tracey Cox, britanskoj stručnjakinji za odnose, često se javljaju upravo takvi pojedinci, najčešće muškarci, u stanju očaja. Oni godinama nose te želje u sebi, strahujući da će ih partnerice osuditi, napustiti ili ismijati ako otkriju svoju seksualnu stranu koju društvo često i dalje ne razumije.

Umjesto da se otvore partnerima, mnogi pronalaze načine kako zadovoljiti svoje potrebe daleko od očiju bližnjih – odlaze profesionalnim dominama, pronalaze ljude unutar BDSM zajednice, ili koriste pornografiju kao jedini ventil. To vodi u emocionalni rascjep – istovremeno ne žele varati, ali osjećaju da ne mogu protiv poriva koji u njima tinjaju još od rane mladosti.

Iskustva muškaraca raznih dobi

Ivan, 37, svoju je prvu dominaciju doživio u ranim dvadesetima. Još kao dijete osjetio je povezanost boli i zadovoljstva – kada su ga roditelji kaznili zatvaranjem u sobu, kažnjavao se sam, udarajući glavom o zid. Osjećaj krivnje tada se pomiješao s neobičnim valom ugode. Prva djevojka slučajno mu je otvorila vrata tog svijeta – lagano ga je udarila po stražnjici tijekom seksa i izazvala snažan orgazam. Iako joj to nije bila namjera, nešto u Ivanu se tada probudilo.

Nakon što su kasnije veze bile isključivo 'vanilla' – bez eksperimentiranja – potražio je profesionalnu dominu. Prvi susret bio je šokantan – bio je vezan za stolicu, bičevan sat vremena i pun modrica tjednima nakon.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Ekstaza kao nikada prije

No istovremeno, osjetio je ekstazu koju nikada prije nije doživio. Bila je to prva prilika u kojoj se osjećao sigurno da bude ono što doista jest – mazohist koji doživljava zadovoljstvo kroz bol. No za njega, BDSM nije samo o boli. Riječ je o predaji kontrole, o iskustvu koje zahtijeva potpunu prisutnost i fokus – gotovo poput duhovnog iskustva.

Danas aktivno sudjeluje u BDSM zajednici i pomaže mladim muškarcima koji se suočavaju s vlastitim željama. Upoznaje ljude iz svih slojeva društva – od konzervativnih vjernika do poslovnjaka u odijelima – koji jedino u mračnim prostorijama nalaze slobodu da skinu masku i pokažu tko su. Za mnoge, kaže, BDSM nije samo zadovoljstvo, već i proces iscjeljenja.

Priznao partnerici svoje sklonosti

Iako je u dugoj, monogamnoj vezi, njegovoj partnerici vrlo rano rekao istinu o svojoj sklonosti. Nije ju zanimalo sudjelovati, ali mu je jasno dala do znanja da ne pita što radi u svoje vrijeme. To mu je omogućilo da barem ne mora živjeti u laži.

Geoff, 44, s druge strane, živi dvostruki život. Supruga, s kojom ima dvoje djece, nema pojma o njegovoj potrebi za poniženjem i boli. Prvu dominu posjetio je s 25 godina, ali je tada još sam sebi teško priznavao svoju sklonost. Nije to, kaže, kao otići prostitutki. Platiti nekome da te bičuje i ponižava zahtijeva suočavanje s dubokom spoznajom – da nisi kao ostali.

Igre moći, gubitak kontrole

U vezama je povremeno eksperimentirao s blažim 'igrama moći' – lisice, lagani spanking – no nikada nije imao hrabrosti reći kako doista želi da ga netko vrijeđa, naziva imenima, da izgubi kontrolu.

- Žene su okej kada dominiraš, ali kada ti želiš biti taj koji se predaje – to više nije muževno - kaže.

Upoznao je svoju suprugu prije šest godina i odmah se zaljubio. Obećao je sebi da će svoje potrebe potisnuti, svoditi ih na maštarije i pornografiju. I uspio je – gotovo pet godina. No ove godine vratio se staroj domini. Kaže da je osjećaj bio gotovo izvan tijela – mješavina boli, poniženja i intenzivne ugode. Bio je kod nje već nekoliko puta, iako ga to duboko uznemirava. Ne vara je fizički – nema seksa, nema poljubaca – dominatrix ga udara, gazi petama, stavlja utege na testise i verbalno ponižava. No svejedno, zna da vara. Dijeliti tako intimno iskustvo s drugom osobom – to je izdaja.

Foto: 123RF

- Volio bih da to nije dio mene. Da mogu biti zadovoljan onime što imam kod kuće. Ali ne mogu. I svi muškarci koje sam upoznao u BDSM zajednici kažu isto – nismo to izabrali. S takvim željama se rodiš - izjavio je.

A što kaže dominatrix?

Mistress Vivienne, 38, dominom se bavi već sedam godina i radi u Londonu. Najveći mit, kaže, jest da ima spolni odnos s klijentima. Ne, naglašava. Većina njih ni ne doživi orgazam – iskustvo s njom koriste kasnije, kod kuće, kao mentalni stimulans. Neki čak ni to – važno im je samo iskustvo.

Također odbacuje tvrdnju da su ti muškarci nesretni u vezama. Mnogi su u sretnim brakovima, ali nemaju hrabrosti razgovarati s partnericama o svojim fetišima. Najčešće su nježni, pristojni muškarci, daleko od stereotipa. Većina ne želi dominirati ženama – oni žele da žene dominiraju njima. I to, često, vrlo ekstremno.

Kaubojski šešir dok ga bičuje

Vivienne ne izgleda onako kako ljudi zamišljaju – nema prenaglašene atribute ni lateks uniformu. Jedan klijent voli da ima crveni lak na noktima, drugi zahtijeva da nosi kaubojski šešir dok ga bičuje. Plaćaju je gotovinom, često su moćni muškarci iz javnog života – jer upravo njih nitko nikada ne osporava, a njima je uzbuđenje u tome da budu poniženi.

- Vidim koliko im je teško. Mnogi me očajnički žele vidjeti, a istovremeno ne žele. Kao da su ovisnici – ovisni o osjećaju koji im pružam. Voljela bih da to više ne mora biti tajna. Oni nisu perverznjaci. Imaju fetiš – i to bi društvo konačno trebalo prihvatiti -rekla je, piše The Daily Mail.