Plakala od bolova pokušavajući skinuti 'peel off' masku s lica

Navy Chandler (20) iz SAD-a maske za lice više ne shvaća tako olako otkako se kućni tretman ljepote pretvorio gotovo pa u pakao. Stavila je 'peel off' masku na lice kojom se uklanjaju mrtve stanice kože, ali je kasnije nikako nije mogla skinuti jer se jako zalijepila. Trebali su joj sati da je ukloni. Plakala je od bolova.

Svoje neugodno iskustvo je snimila i objavila video na Twitteru.

I used a Walgreens pull off mask and bitch when I tell you never again, NEVER A FUCKING GAIN. pic.twitter.com/UOkznSz9Av