Planinska kuća s pogledom na Velebit: Savršeni odmor u čistoj prirodi i daleko od svih...

Kuća je drvena i napravljena je 2019. godine. Od tada se i iznajmljuje. Ideja je više bila inat i dokazivanje da mogu od 'ničega' napraviti nešto, jer je turizam bio rezerviran isključivo za more. Za to je dosta kriv i moj posao jer sam godinama bila na terenu te upoznavala navike i potrebe gostiju na našoj obali. Tako da sam spojila medicinu i turizam, govori nam Lucijana Kosović, vlasnica kuće za odmor Spirit of Velebit.