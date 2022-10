Planirajte kupnju: Pakiranje XXL nije uvijek dobra investicija

Prema podacima Svjetske organizacije za zaštitu prirode (WWF), u Europi se godišnje baci oko 80 milijuna tona hrane, dok na svjetskoj razini ta brojka iznosi 1,33 milijarde tona, odnosno čak jedna trećina ukupno proizvedene hrane. Nerijetko se ljudi 'zalete' pa kupuju XXL pakiranja hrane.

No ako nemate veliku obitelj, ne kupujte velika pakiranja. Iako se to u tom trenu čini da ćete proći jeftinije, često ispadne da je to pakiranje ipak preveliko pa hrana na kraju završi u smeću. I svoj novac ste doslovno bacili.

Radije kupujte onoliko koliko znate da ćete iskoristiti u roku u kojem je navedena hrana još dobra. Zato uvijek kupujte planski kako biste izbjegli nepotrebno bacanje novaca.

