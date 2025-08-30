Obavijesti

Planirate let s Ryanairom uskoro? Pazite, mijenjaju se dimenzije besplatne prtljage!

Ryanairova promjena dolazi nakon što je značajno glasovanje u odboru EU postavilo zahtjev da putnici na svakom letu dobiju jednu besplatnu torbu dimenzija 40x30x15 cm

Ryanair će od sljedećeg mjeseca omogućiti putnicima da unesu veće torbe ispod sjedala. Zrakoplovna tvrtka povećava maksimalnu veličinu torbi ispod sjedala za 20% ili 5 centimetara. Sveukupno, to znači da dobivate dodatne četiri litre prostora. 

Zrakoplovna tvrtka trenutno dopušta putnicima da ponesu torbu dimenzija 40x25x20 cm, ali će se ta dimenzija povećati na 40x30x20 cm. 

Veća veličina je već navedena u odjeljku "pravila o prtljagi" na web stranici Ryanaira.

Ryanairova promjena dolazi nakon što je značajno glasovanje u odboru EU postavilo zahtjev da putnici na svakom letu dobiju jednu besplatnu torbu dimenzija 40x30x15 cm. Promjena će se uvesti na 230 zračnih luka do kraja kolovoza.

Glasnogovornik Ryanaira rekao je za Money: „Trenutna veličina besplatne osobne prtljage Ryanaira je 40x25x20 cm.“ 

- Slijedeći novu minimalnu veličinu prtljage u EU od 40x30x15 cm, Ryanair će povećati maksimalne dimenzije svoje osobne prtljage na 40x30x20 cm, tako da je Ryanairova dopuštena količina osobne prtljage veća od standarda EU - kazao je.

- Novi mjerači za prtljagu uvode se i bit će dovršeni do kraja rujna. U međuvremenu preporučujemo svim putnicima Ryanaira da se i dalje pridržavaju našeg trenutnog kapaciteta mjerača, koji je 40x25x20 cm. Javno ćemo potvrditi u dogledno vrijeme kada se svi mjerači promijene - govori.

Ryanairova nova politika o prtljagi primjenjivat će se navodno na sve putnike, bez obzira putuju li samo s ručnom prtljagom ili s dvije torbe.

