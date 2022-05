Planirate se vjenčati? Budite sigurni da muškarac radi ove tri stvari koje pokazuju da vas voli

Božanstven izgled, poletna osobnost i visina, često su kriteriji koje mnoge od nas slijede tražeći potencijalnog supruga. Iako određene točke mogu biti nečiji kriterij za traženje odgovarajućeg partnera, evo nekoliko stvari koje ukazuju na to da je muškarac vrijedan zlatne riječi 'da'.

1. Način na koji se ponaša s tvojim roditeljima

Jedna od bitnijih stvari je i način na koji se ponaša prema tvojim roditeljima. Ako ti je muškarac već počeo roditelje zvati mama i tata, znaš da ih je svim srcem prihvatio. Ako njemu, s druge strane, uvijek smeta nešto što kažu vaši roditelji, onda nešto nije u redu i morate to riješiti što prije. Zašto? Ako muškarac ne može poštovati vaše roditelje, velike su šanse da ćete i vi u budućnosti postati žrtvom njegovog sebičnog ponašanja.

2. Koliko ga brinu vaše želje i ciljevi?

Pod tim željama ne mislimo na torbu koju dugi niz godina želite ili na romantično putovanje. Riječ je jednostavno o najsitnijim stvarima koje želite u životu, uzmimo na primjer njegovo vrijeme. Ako poštuje vaše želje i ako dođe kući rano samo zato što vi jedva čekate da razgovarate s njim, to simbolizira njegovu brigu i naklonost prema vama. On je zabrinut za vas i nikada ga ne biste trebali pustiti.

3. On vas motivira da postanete bolja verzija sebe

Tanka je granica između motiviranja da postanete bolji i pronalaženja nedostataka i to dvoje nemojte miješati. Ako vam partner kaže da biste trebali piti više vode i paziti na sebe, to ne mora značiti da on gubi interes. To odražava njegovu brigu i ljubav. Ako vas motivira da idete na posao, ili radite što želite, znate da je on taj. Ako u njegovim razgovorima vidite i čujete da on vidi budućnost s vama, budite sigurni, da vas on neće lako napustiti, piše Pink Villa.

