DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Od šaha protiv kompjutora do otisaka prstiju koji otkrivaju očinstvo, Večernji list je 1977. servirao nevjerojatne novosti
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Platite čak 200 dolara da biste gubili od šahovskog izazivača
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Večernji list 18. lipnja 1977. pisao je kako će ljubitelji šaha uskoro mogli dobiti novog protivnika - kompjutor. Uređaj je funkcionirao tako da igrač najprije povuče početni potez na standardnoj šahovskoj ploči, nakon čega je kompjutor na malom zaslonu iznad tipkovnice prikazivao svoj odgovor. U slučaju poraza poruka je glasila: "Izgubio sam". Cijena mu je bila oko 200 tadašnjih dolara.
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