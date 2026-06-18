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Platite čak 200 dolara da biste gubili od šahovskog izazivača

Piše Ana Vukašinović,
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Platite čak 200 dolara da biste gubili od šahovskog izazivača
Foto: Arhiva Večernjeg lista

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Od šaha protiv kompjutora do otisaka prstiju koji otkrivaju očinstvo, Večernji list je 1977. servirao nevjerojatne novosti

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Večernji list 18. lipnja 1977. pisao je kako će ljubitelji šaha uskoro mogli dobiti novog protivnika - kompjutor. Uređaj je funkcionirao tako da igrač najprije povuče početni potez na standardnoj šahovskoj ploči, nakon čega je kompjutor na malom zaslonu iznad tipkovnice prikazivao svoj odgovor. U slučaju poraza poruka je glasila: "Izgubio sam". Cijena mu je bila oko 200 tadašnjih dolara. 

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