Plitvička jezera nude ulaznice za 10 eura u promotivnom tjednu!

Nacionalni park Plitvička jezera organizira jesenski promotivni tjedan od 24. listopada do 1. studenoga 2026. Odrasli će ulaznicu plaćati 10 eura, studenti 6 eura, a djeca od 7 do 18 godina 4 eura. Djeca mlađa od sedam godina i osobe s invaliditetom iznad 50 posto ulazit će besplatno. Park tradicionalnom akcijom nudi posjetiteljima povoljnije cijene ulaznica i dodatne pogodnosti za boravak.

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Posjetitelji će tijekom promotivnog tjedna ostvariti i 15 posto popusta na smještaj u hotelu Jezero. Park priprema jesensku gastronomsku ponudu, promotivne menije i popuste u ugostiteljskim objektima. Restorani će posluživati jela od domaćih namirnica, uključujući proizvode s oznakom regionalnog sustava kvalitete Lika Quality. Povoljnije ulaznice tako će pratiti i ponuda hrane te smještaja, a posjetitelji mogu unaprijed isplanirati obilazak i boravak.

Ovogodišnji promotivni tjedan održava se uz 47. obljetnicu uvrštenja Plitvičkih jezera na UNESCO-ov Popis svjetske prirodne baštine. Nacionalni park uvrstili su na popis 26. listopada 1979. godine. Park napominje da posjetitelji ulaznice trebaju kupiti unaprijed putem službenog internetskog sustava te preporučuje da odaberu program obilaska jezera. Informacije o obilascima, smještaju, restoranima i drugim sadržajima dostupne su na službenoj stranici Nacionalnog parka.

*uz korištenje AI-ja