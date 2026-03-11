Šarmantan Botel Marina otvoren je 2013. godine kao prvi brod-hotel u Hrvatskoj nakon prenamjene povijesnog putničkog broda i danas je trajno usidren u riječkoj luci, na Adamićevu gatu
Sagrađen u Danskoj PLUS+
Plutajući hotel: U centru Rijeke možete odsjesti na brodu koji je star 90 godina, a izgleda top
Čitanje članka: 4 min
Boravak na povijesnom brodu u samom centru Rijeke iskustvo je koje se dugo pamti. Potvrđuju to i gosti koji se iznova vraćaju, ali i najnovija nagrada Traveller Review Award 2026 koju dodjeljuje Booking.com, a koju je Botel Marina dobio kao priznanje koje se dodjeljuje na temelju stvarnih ocjena i zadovoljstva gostiju.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku