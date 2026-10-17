Pluton završava svoj retrogradni hod: Evo što znači za vaš horoskopski znak

Ako već neko vrijeme razmišljaš o promjeni posla, odnosu koji te iscrpljuje ili planu koji stalno odgađaš, astrološki se otvara razdoblje za konkretnije odluke. Pluton 16. listopada 2026. završava retrogradni hod u Vodenjaku, nakon što je krenuo retrogradno 6. svibnja. Prema astrološkom tumačenju, završava tako nešto više od pet mjeseci unutarnjeg preispitivanja, a dosadašnje spoznaje mogu dobiti praktičnu ulogu.

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Pluton će krenuti direktno u 4.40, na 3°04′ Vodenjaka. Njegov će se utjecaj, prema tumačenju, razlikovati od znaka do znaka: nekima će u prvi plan doći karijera ili novac, a drugima bliski odnosi, obitelj i svakodnevne navike. Za preciznije tumačenje izvor preporučuje da najprije pročitaš prognozu za podznak, jer on određuje raspored astroloških kuća. Sunčev znak daje općenitiji uvid.

Ovnovima se naglašavaju prijateljstva, društveni krug i zajednički projekti. Prethodni mjeseci mogli su im pokazati koji odnosi nude uzajamnu podršku, a koji se održavaju iz navike. Bikovi će više pozornosti usmjeriti na karijeru, ugled i ambicije. Jasniji pogled na profesionalne ciljeve mogao bi im pomoći da promišljeno planiraju sljedeći potez i ne umanjuju vlastito iskustvo i sposobnosti.

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Blizancima se otvaraju teme obrazovanja, putovanja i životnih uvjerenja. Ideje koje su preispitivali sada mogu povezati s konkretnim planovima, poput dodatnog usavršavanja ili promjene smjera. Rakovima su u fokusu povjerenje, bliskost i zajedničke financije. Astrološko tumačenje potiče ih da jasnije postave granice, razdvoje zdravu bliskost od emocionalne ovisnosti te odgovornije pristupe novcu koji dijele s drugima.

Foto: AMNON TAJAI

Lavovima su na ispitu partnerstva, brak i poslovne suradnje. Prešućene napetosti i neravnoteža u odgovornostima mogle bi ih potaknuti na iskren razgovor o očekivanjima i granicama. Djevicama se, pak, naglašavaju posao, dnevne obveze i navike. Ako su se posljednjih mjeseci osjećale preopterećeno, izvor ih potiče da preispitaju kako raspoređuju vrijeme i energiju te ostave više prostora za odmor.

Vage bi se mogle više okrenuti ljubavi, kreativnosti i osobnom zadovoljstvu. Izvor im savjetuje da razlikuju snažnu privlačnost od odnosa koji im dugoročno odgovara, ali i da ozbiljnije razmotre projekte i talente koje su zanemarile. Škorpionima u prvi plan dolaze obitelj, dom i emocionalna sigurnost. Stare povrede mogu ih potaknuti da prepoznaju obrasce koje više ne žele ponavljati i drukčije postave granice u obiteljskim odnosima.

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Strijelcima je naglašena komunikacija, učenje i odnos s bliskom okolinom. Prema izvoru, mogu ponovno pokrenuti razgovore ili projekte koje su odgađali, uz pažljiviji izbor riječi. Jarci će preispitivati novac, prihode i vlastitu vrijednost. Financijska stabilnost, navodi se, ne ovisi samo o visini prihoda, nego i o tome kako upravljaju resursima te koliko svoje samopoštovanje vežu uz posao i produktivnost.

Za Vodenjake počinje posebno snažno poglavlje: Pluton kreće direktno upravo u njihovu znaku, a naglasak je na identitetu, životnom smjeru i načinu izražavanja. Unutarnje promjene mogle bi postati vidljivije kroz jasnije odluke i veći odmak od tuđih očekivanja. Ribama se otvaraju teme podsvijesti, završetaka i emocionalnog oporavka. Astrološko tumačenje potiče ih da otpuste krivnju i odnose koji ih iscrpljuju te zatvore poglavlja koja su ostala iza njih.

*uz korištenje AI-ja