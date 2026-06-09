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Počele su vrućine, ne ostavljajte djecu u vozilima! Upute policije što učiniti kod toplotnog udara

Piše Bruno Serdar,
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Počele su vrućine, ne ostavljajte djecu u vozilima! Upute policije što učiniti kod toplotnog udara
Foto: Davor Puklavec / PIXSELL

Ostavljanjem djeteta bez nadzora u zatvorenom vozilu grubo se zanemaruje i zlostavlja dijete što predstavlja obilježje kaznenog djela Povrede djetetovih prava, objavila je policija

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Dolaskom visokih temperatura povećava se opasnost od mogućnosti dehidracije i stradavanja djece ostavljenih u vozilima. Obzirom da su se takva stradavanja događala i ranije, potrebno je osvješćivati i upozoravati roditelje i sve koji se brinu o djeci da postoje rizici i opasnosti od izlaganja djece suncu i visokim temperaturama te da čak i kraći boravak u ugrijanom vozilu može prouzročiti tragične posljedice, objavila je policija.

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U ljetnom periodu važno je naglašavati i opasnost od utapanja i drugih stradavanja u vodi te poticati da djeca stalno budu pod nadzorom roditelja.

U tu svrhu izrađen je letak u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar. Policijski službenici Policijske uprave virovitičko-podravske će u svim vrtićima, na području cijele županije, podijeliti letke „Ne ostavljajte djecu samu u vozilima“. Letak sadrži preporuke stručnjaka te se navodi i kaznena odgovornost roditelja, a sve s ciljem senzibilizacije roditelja i drugih odgovornih osoba koji provode najviše vremena sa našim najmlađima.

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Ne ostavljajte djecu samu u vozilima!

Foto: MUP
  • Ostavljanjem djeteta bez nadzora u zatvorenom vozilu grubo se zanemaruje i zlostavlja dijete što predstavlja obilježje kaznenog djela Povrede djetetovih prava.
  • Posljedice mogu biti smrt djeteta ili teško narušeno zdravlje. Odgovorna osoba kaznit će se za počinjenje težeg oblika kaznenog djela za što je propisana kazna zatvora od 1 do 15 godina.
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Iznimno je važno osvijestiti automatske radnje koje smo skloni usvojiti kroz svakodnevnu rutinu:

  • Uvježbavanjem „prisutnosti“ izbjeći ćemo ulazak u mentalni proces automatizma. Prilikom ulaska u auto dobro je neko vrijeme obraćati pažnju na pokrete koje izvodimo
  • Preporučuje se na bilo koji način mijenjati ustaljeno ponavljanje radnji (put odlaska na posao, redoslijed obavljanja radnji, ne izvoditi više radnji istovremeni i sl.)
  • Preporučuje se ostaviti stvari koje moramo uzeti prije izlaska iz auta na stražnjem sjedalu, kako ne bismo izašli iz auta bez pogleda na stražnje sjedalo.

Postupci koje treba provesti ukoliko je došlo do pregrijavanja djeteta ili toplotnog udara:

Foto: MUP
  • premjesti dijete u hlad ili unijeti u hladniju prostoriju;
  • pozvati hitnu pomoć;
  • namočiti ručnik ili majicu u mlaku vodu i ohladiti njime cijelo tijelo, a posebno obratiti pažnju na područja kojima se veće krvne žile nalaze blizu površine tijela (zapešća, vrat, područje iza koljena);
  • dati djetetu dovoljno tekućine (ne previše zaslađenu ili prehladnu, ukoliko je moguće izotoničnu);
  • ako je moguće i/ili što prije istuširati ili okupati dijete mlakom vodom;
  • ako je dijete bez svijesti, položiti ga na bok i pratiti vitalne znakove (puls, disanje) do dolaska liječničke pomoći;
  • poželjno je da dijete ostane u zatvorenom i rashlađenom prostoru nakon intervencije tijekom cijelog dana.

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