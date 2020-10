Počelo cijepljenje u ljekarnama, u prosincu stižu i nove doze

Prošle godine u pilot projektu pokazalo se da je cijepljenje u ljekarnama izvrsno i lako dostupno rješenje, a ove godine tako će se cijepiti gotovo 90.000 građana diljem Hrvatske...

<p>Da, sva cjepiva su rezervirana i svi termini za cijepljenje su popunjeni, tako da nam je žao, bio je odgovor iz nekoliko ljekarni koje smo danas nazvali radi provjere je li kod njih počelo cijepljenje protiv gripe.</p><p>U ljekarnama diljem Hrvatske od danas pa do subote cijepit će se na tisuće ljudi, uz pridržavanje epidemioloških mjera, u prosjeku njih između 30 i 100 u jednoj ljekarni. Odabrani liječnici opće medicine, epidemiolozi ili liječnici školske medicine, ovisno s kime ljekarna surađuje imaju svoje termine, primjerice, dva sata ujutro ili popodne. U <strong>ljekarni Pablo</strong> rekli su nam kako pacijenti ulaze u ljekarnu po jedan, i za svakog je termin po pet minuta. Potom ulazi novi pacijent koji čeka ispred. Ljekarne su ove jeseni nabavile 90.000 doza cjepiva protiv gripe, no interes ljudi je deset puta veći nego što je namijenjenih doza. </p><p>- Cjepiva u ljekarnama se kupuju, pa smo ove godine, zbog velike potražnje zabilježili da ih kupuju i kronično oboljeli koji jednostavno ne mogu čekati ona besplatna u Zavodu ili svojim ordinacijama - objašnjava nam <strong>predsjednica Hrvatske ljekarničke komore, mag. pharm. Ana Soldo</strong>. Dodaje kako će zbog većih potreba neke ljekarne termin ove akcije produljiti na sljedeći tjedan. Za sada sve sva cjepiva plaćaju, a doza stoji 96 kuna.</p><p>- Za sve one koji se sada nisu uspjeli cijepiti najavljujem da će u 12. mjesecu kroz još jednu akciju u ljekarne stići novih 20-ak tisuća cjepiva - naglašava Soldo. Ova godina nije prva godina u kojoj se u dostupnim ljekarnama vrši cijepljenje, jer je prošle godine proveden pilot projekt u 12 ljekarni u Hrvatskoj za koji je bio veliki interes, doduše, više liječnika, nego pacijenata. Međutim, ove godine je sve drugačije. </p><p>- Nismo toliko puno od lani napravili edukacijom, koliko ju je zamijenio strah od bolesti - kaže Soldo i zaključuje da je ova akcija prvenstveno namijenjena radno aktivnom stanovništvu, ali i umirovljenicima kojima se ovako približava mjesto za pružanje ovakve vrste pomoći i zaštite. </p><h2>U Engleskoj se svi tako cijepe</h2><p>U čak 15 europskih zemalja pacijente cijepe sami ljekarnici koji su obučeni za to. U Engleskoj se čak 90 posto ljudi cijepi u ljekarni, objašnjava Ana Soldo. </p><h2>Četverovalentno cjepivo</h2><p>Hrvatski zavod za javno zdravstvo ove godine je naručio četverovalentno cjepivo protiv sezonske gripe koje će kao i dosadašnjih godina biti besplatno za osobe koje imaju povećani rizik od komplikacija gripe. Sastav ovogodišnjeg cjepiva protiv gripe sukladan je preporuci Svjetske zdravstvene organizacije za ovu sezonu, a temelji se na rezultatima kontinuiranog praćenja genskih i antigenskih osobina cirkulirajućih virusa gripe u prethodnoj sezoni. Sastavni dio cjepiva protiv gripe za sezonu 2020/2021 su sljedeći cjepni sojevi:</p><p>A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1)pdm09</p><p>A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2)</p><p>B/Washington/02/2019 (B/Victoria) i</p><p>B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata).</p><h2>Dodatnih 130 doza</h2><p>Ove je godine nabavljeno 460.000 doza, što je nešto više od procijenjenih potreba početkom godine. Naime, početkom godine se tražilo od liječnika koji cijepe da na temelju odaziva na cijepljenje procijene potrebe za ovu jesen. Ukupno je traženo 449.300 doza, a nabavljeno 460.000 doza. Zbog povećanog interesa koji se nije mogao predvidjeti u siječnju, u tijeku je nabava i dodatnih 130.000 doza koje će se distribuirati tijekom studenog i prosinca. </p><p>U ponedjeljak još nisu svi liječnici opće medicine dobili cjepivo, pa će s cijepljenjem krenuti ovog tjedna. </p>