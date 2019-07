Počelo je: Dok ambrozija cvjeta pomažu crni kim i bijeli sljez

Samo jedna stabiljka ambrozije otpušta čak 8 milijuna zrnaca peludi godišnje, a iskustva pokazuju da je već i 30-ak zrnaca peludi u jednom kubičnom metru zraka dovoljno da izazove alergijsku reakciju kod osjetljivih osoba, kaže dr. Zvonimir Šostar, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", jedan od sudionika nedavno održanog stručnog skupa pod nazivom "Zagreb bez ambrozije".

Dodaje kako samo jedna stabiljka ambrozije može stvoriti i do 60.000 sjemenki, koje u zemlji mogu preživjeti i do 30 godina, što dovoljno govori o tome kako se biljka lako i brzo razmnožava i koliko ju je teško iskorijeniti.

- Alergije na ambroziju pogađaju sve veći broj ljudi predstavljaju ozbiljan javnozdravstveni problem, koji bi mogao značajno rasti - kaže.

Naime, procjenjuje se da danas u Europi ima oko 33 milijuna građana koji pate od alergije na ambroziju. Očekuje se da će klimatske promjene koje su već započele pridonijeti tome da se sjeme ambrozije još bolje širi te dodatno povećati koncentraciju peludi u zraku tako da bi se ona do 2050. mogla povećati i do četiri puta u odnosu na današnje vrijednosti.

Slijedom toga bi se broj Europljana alergičnih na ambroziju u tom razdoblju mogao udvostručiti, odnosno porasti na 77 milijuna, procjenjuju stručnjaci.

Foto: Elena Elisseeva Procjenjuje se da u Hrvatskoj od nekog oblika peludne alergije pati oko 15 posto stanovnika ili oko 650.000 građana. Istodobno, Ured za zdravstvo Grada Zagreba procjenjuje da alergije pogađaju oko 150.000 stanovnika metropole, no u vrijeme cvatnje ambrozije ta brojka penje se i na 250.000 Zagrepčana.

Budući da je ambrozija počela cvasti te da se najbujniji rast očekuje sredinom kolovoza, potrebno je organizam pripremiti kako bi što lakše ‘preživio’ sezonu. Kad se alergija pojavi, provodi se uobičajena terapija antihistaminicima, kapima za nos koje smanjuju oticanje sluznice nosa i olakšavaju disanje, a u slučaju jačega kašlja ili otežanog disnja, u terapiju se uvode i bronhodilatatori (lijekovi protiv spazma bronha) i ekspektoransi (za iskašljavanje).

No pomoći mogu i prirodni preparati no uzimajte ih uz savjetovanje s liječnikom. Crni kim jača imunitet i potrebno ga je uzimati barem mjesec dana prije udarne sezone. No ne odgovara svima, teško pada na želudac i može izazvati probavne smetnje pa u tim slučajevima treba prekinuti s uzimanjem. Tu je i otopina od bijelog sljeza koja će pročistiti dišne puteve. Namočite 2 žličice sljeza preko noći u šalici hladne vode, ujutro procijedite i kapajte u nos.

Fiziološka otopina za higijenu nosa

Ispiranje nosne sluznice može biti vrlo korisno, jer tako možemo ukloniti čestice peludi ili prašine iz nosa, pa tako i umiriti alergijsku reakciju.

Foto: Ihar Ulashchyk Dobar izbor je fiziološka otopina, koju možete pripremiti i sami: U malo prokuhane vode otopite pola žličice soli te vrlo malo sode bikarbone i uz pomoć bočice za kapanje u nos, ili kapaljke, ispustite nekoliko kapi u nos. Djelovanje otopine bit će još efikasnije ako redovito ispirete nosnice uz pomoć Neti posude. No, ljudi koji imaju astmu svakako trebaju izbjegavati taj postupak.



Činjenice o ambroziji

- Ambrozija (Ambrosia artemisiifolia L.) u narodu je poznata kao kratka ambrozija, limundžik, fazanuša, pelinolisna ambrozija i – partizanka. To je ime u narodu dobila zbog izdržljivosti sjemena te činjenice da ju je teško iskorijeniti

Kako prepoznati ambroziju

- Najčešće raste uz putove, po poljima, nasipima, u vrtovima, uz željezničke pruge i slično, no vrlo je česti korov i na poljoprivrednim površinama na kojima se uzgajaju kukuruz, soja, suncokret, šećerna repa i drugo- Smatra se da su Mađarska, dio Francuske, sjeverna Italija, Austrija, Ukrajina, Rumunjska, Srbija te Hrvatska glavni epicentri širenja ambrozije u Europi- Najviše dnevne koncentracije peludi ambrozije u zraku su potkraj kolovoza i početkom rujna, a najviša koncentracija peludi u danu bilježi se u jutarnjim satima i prije podne

Ambrozija je jednogodišnja biljka koja doseže visinu i do 150 centimetara. Ima tupo četverouglastu, razgranatu stabiljku, obraslu dlačicama. Listovi su dugi 4 do 10 centimetara, jajolikog oblika, dlakavi i perasto razdijeljeni. Biljka sadržava do 200 cvjetova žučkaste boje, koji imaju oblik glavica i rastu u grozdovima.

Foto: DuxX

Kad i kako ju treba uklanjati

Mlade biljke ambrozije treba plijeviti s korijenom, još u travnju ili svibnju, kada započinju rast, ili tijekom košnje velikih površina, tako da ju kosite 5 centimetara iznad tla. No, ne savjetuje se uklanjanje tijekom perioda cvatnje, jer tako samo možete pridonijeti tome da se pelud i sjeme još više prošire, odnosno da iduće godine nikne još više mladica.

Simptomi alergije na ambroziju

Javljaju se klasični simptomi alergijskog konjunktivitisa i hunjavice: svrbež, pečenje i suzenje očiju, kihanje i svrbež nosa, osjećaj neprohodnosti i punoće nosa, koji se smjenjuju s fazama vodenastog iscjetka iz nosa. Uz peludnu hunjavicu može se razviti i astma.

Kako si pomoći

- liječenje svake peludne alergije treba započeti prije sezone cvjetanja, u veljači ili ožujku, kako biste ojačali organizam prije nego što se suoči s napadom alergena, te nastaviti još neko vrijeme nakon njenog kraja

- liječenje se prvenstveno provodi antihistaminicima, koji će ublažiti reakciju organizma na pelud, odnosno simptome alergije, a dodatno si možemo pomoći C vitaminom i tabletama kalcija

- u vrijeme cvatnje ambrozije pomoći si možete i izbjegavanjem izlazaka u prirodu i područja na kojima ima ambrozije u vrijeme kad je koncentracija peludi u zraku najviša (u jutarnjim satima)

- Izbjegavajte namirnice koje izazivaju sličnu alergijsku reakciju, što su u slučaju ambrozije lubenice, dinje, banane, tikvice i kamilica, dok integralne žitarice, orašasti plodovi i sjemenki uljarica (bučine i suncokretove), koje imaju antihistaminska i antialergijska svojstva, mogu pomoći u ublažavanju simptoma- Izbjegavajte pušenje, sprejeve protiv insekata i slične iritanse jer pojačavaju simptome alergije- Planirajte nabavu klima uređaja jer oni smanjuju količinu peludi u zraku za čak 90 posto i izlazite u prirodu samo nakon većih kiša, nakon kojih je koncentracija peludi u zraku niža