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Počeo popravak električnih vodova na Hendrixovu mostu

Piše Marijana Matković,
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Počeo popravak električnih vodova na Hendrixovu mostu
Foto: Josip Bistrović/PIXSELL
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U rujnu 1985. radnici su počeli raditi na popravku i kontroli električnih vodova na zelenom željezničkome mostu preko Save, danas Hendrixovu mostu. Riječ je o mostu koji je sagrađen između 1936. i 1939. da bi se željeznicom povezale Rijeka i Budimpešta. Projektanti mosta bili su Boris Valujev i Teofim Čerevkov, a 2011. godine preventivno je uvršten među zaštićena kulturna dobra Zagreba.

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