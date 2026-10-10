DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Na natječaju na kojem su tražili arhitektonski prijedlog mosta dugog 135 metara nije bilo prvonagrađenih nego je izabran rad koji je osvojio drugu nagradu, ali i taj je odbijen
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Počeo popravak električnih vodova na Hendrixovu mostu
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U rujnu 1985. radnici su počeli raditi na popravku i kontroli električnih vodova na zelenom željezničkome mostu preko Save, danas Hendrixovu mostu. Riječ je o mostu koji je sagrađen između 1936. i 1939. da bi se željeznicom povezale Rijeka i Budimpešta. Projektanti mosta bili su Boris Valujev i Teofim Čerevkov, a 2011. godine preventivno je uvršten među zaštićena kulturna dobra Zagreba.
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