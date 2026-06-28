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Početak revolucije - U američke trgovine stigao prvi iPhone

Piše Marijana Matković,
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Početak revolucije - U američke trgovine stigao prvi iPhone
Foto: Wikipedia/Javno dobro

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Prvi iPhone 2007. pokrenuo je revoluciju u mobilnoj industriji zahvaljujući zaslonu osjetljivom na dodir i jednostavnijem korištenju. Kasnije je App Store dodatno promijenio način upotrebe pametnih telefona

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Tisuće američkih tehnoloških fanova i entuzijasta ovih dana su po dva-tri dana strpljivo kampirale u redovima ispred trgovina Applea i AT&T-a diljem SAD-a jer se očekivalo da će u petak, 29. lipnja 2007., početi prodaja iPhonea, novog revolucionarnog Appleova mobitela. Pljesak koji se prolomio kad su prvi kupci izašli iz trgovine s visoko podignutim kutijama s novim uređajima označio je revoluciju u mobilnoj industriji, piše Večernji list dva dana kasnije, prenoseći Hininu informaciju.

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