Početak traumatičnog pada njujorške burze: Najveća kriza razorila je tvrtke i cijele obitelji

U četvrtak, 24. listopada 1929. godine, počeo je pad Njujorške burze koji je doveo do Velike depresije. Nekoliko dana kasnije došlo je do kraha, a to se smatra najvećom krizom američke ekonomije. Crni četvrtak, kako su ga nazvali, bio je prvi dan višednevne panike na burzi u New Yorku, koja je rezultirala strmoglavim padom cijena dionica američkih kompanija.