Početkom školske godine kute su se kupovale na popustu, neki su ih morali obavezno nositi

Početkom školske godine kute su se kupovale na popustu, neki su ih morali obavezno nositi
Početkom školske godine kute su se mogle kupiti s 10 posto popusta, a nosili su ih đaci i nastavnici. Oglas male tekstilne tvrtke je objavljen u Večernjem listu

Mala tekstilna tvrtka Ponos, nastala na temeljima zadruge za proizvodnju dječje odjeće, s početkom školske godine 1974/1975. oglasila je u Večernjem listu poziv za roditelje i škole da kod njih, u Medulićevoj 21 u Zagrebu, nabave kute za đake i nastavnike, uz 10 posto popusta školama.

