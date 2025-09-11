Početkom školske godine kute su se kupovale na popustu, neki su ih morali obavezno nositi

Početkom školske godine kute su se mogle kupiti s 10 posto popusta, a nosili su ih đaci i nastavnici. Oglas male tekstilne tvrtke je objavljen u Večernjem listu
NA DANAŠNJI DAN PLUS+
Mala tekstilna tvrtka Ponos, nastala na temeljima zadruge za proizvodnju dječje odjeće, s početkom školske godine 1974/1975. oglasila je u Večernjem listu poziv za roditelje i škole da kod njih, u Medulićevoj 21 u Zagrebu, nabave kute za đake i nastavnike, uz 10 posto popusta školama.
