Počinje Hrvatska volontira 2026.: Više od 100 akcija povezat će građane Hrvatske

Foto: 123RF

Ove će se godine u sklopu kampanje Hrvatska volontira provesti više od 100 aktivnosti diljem zemlje. Iako traje od 21. do 23. svibnja, kampanja će obuhvatiti i aktivnosti 7 dana prije i 7 nakon službenog razdoblja

Ovogodišnje izdanje nacionalne kampanje Hrvatska volontira okuplja više od 100 aktivnosti u kojima mogu sudjelovati svi građani. Od 21. do 23. svibnja provodit će se brojne volonterske akcije usmjerene na izgradnju održivijih i povezanijih zajednica - od aktivnosti očuvanja okoliša i rada s marginaliziranim skupinama, preko sportskih i rekreativnih sadržaja za sve generacije, do likovnih radionica, kulturnih programa te aktivnosti s osobama s invaliditetom i teškoćama u razvoju.

Hrvatski centar za razvoj volonterstva i volonterski centri u Hrvatskoj, u partnerstvu s Hrvatskim Crvenim križem, održavaju šesnaesto izdanje nacionalne kampanje Hrvatska volontira. U sklopu obilježavanja Međunarodne godine volontera za održivi razvoj 2026. (IVY 2026), kampanja je usmjerena na doprinos ciljevima održivog razvoja (SDGs). Tema ovogodišnjeg izdanja je 'Volontiranje kao snaga održive zajednice' i provodi se pod sloganom 'Snaga koja povezuje', uz poruku #HvalaŠtoSteTu.

Ove će se godine u sklopu kampanje Hrvatska volontira provesti više od 100 aktivnosti diljem zemlje, a neke od njih su već u tijeku. Iako traje od 21. do 23. svibnja, kampanja će obuhvatiti i aktivnosti provedene 7 dana prije i 7 dana nakon službenog razdoblja. Tako su neke organizacije već uspješno provele svoje prve aktivnosti, a bilježimo i prve volontere, kao i prve volonterske sate ovogodišnje kampanje.

- Iz godine u godinu raste broj prijava, što potvrđuje da građani sve više prepoznaju vrijednost i utjecaj volontiranja na zajednicu. Posebno nas veseli velik odaziv mladih jer upravo njihov doprinos ima važnu ulogu u izgradnji solidarnijeg i održivijeg društva - poručuju iz Hrvatskog centra za razvoj volonterstva.

Od 2011. godine, kampanja Hrvatska volontira podiže svijest o važnosti volontiranja i potiče građane na aktivno sudjelovanje u izgradnji povezanijeg društva. Opća skupština Ujedinjenih naroda proglasila je 2026. godinu Međunarodnom godinom volontera za održivi razvoj, a Hrvatski centar za razvoj volonterstva i Hrvatski Crveni križ imenovani su nacionalnom kontaktnom točkom za ovu važnu globalnu inicijativu, koja ističe ključnu ulogu volontera u razvoju održivijih i otpornijih zajednica. Popis svih volonterskih akcija dostupan je na platformi Volonteka koja svim građanima omogućuje da se jednim klikom pridruže i svojim angažmanom postanu dio pozitivne promjene.

