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savjeti kako ga preživjeti

Počinje retrogradni Merkur i donosi kaos: Evo kako će utjecati na svaki znak Zodijaka

Retrogradni Merkur počinje 24. listopada i traje do 13. studenoga 2026., a odvija se u znaku Škorpiona. Astrološki se ovaj tranzit povezuje s otkrivanjem skrivenih osjećaja, starim razgovorima, ljubomorom, povjerenjem i financijskim pitanjima
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Počinje retrogradni Merkur i donosi kaos: Evo kako će utjecati na svaki znak Zodijaka
Što ovaj retrogradni Merkur donosi svakom horoskopskom znaku? U nastavku su ljubav, posao i svakodnevne situacije na koje bi svaki znak, prema astrološkim tumačenjima, trebao obratiti pozornost. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
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Što ovaj retrogradni Merkur donosi svakom horoskopskom znaku? U nastavku su ljubav, posao i svakodnevne situacije na koje bi svaki znak, prema astrološkim tumačenjima, trebao obratiti pozornost. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
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