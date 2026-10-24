Počinje retrogradni Merkur i donosi kaos: Evo kako će utjecati na svaki znak Zodijaka

Retrogradni Merkur počinje 24. listopada i traje do 13. studenoga 2026., a odvija se u znaku Škorpiona. Astrološki se ovaj tranzit povezuje s otkrivanjem skrivenih osjećaja, starim razgovorima, ljubomorom, povjerenjem i financijskim pitanjima
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Što ovaj retrogradni Merkur donosi svakom horoskopskom znaku? U nastavku su ljubav, posao i svakodnevne situacije na koje bi svaki znak, prema astrološkim tumačenjima, trebao obratiti pozornost.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Što ovaj retrogradni Merkur donosi svakom horoskopskom znaku? U nastavku su ljubav, posao i svakodnevne situacije na koje bi svaki znak, prema astrološkim tumačenjima, trebao obratiti pozornost. |
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Što ovaj retrogradni Merkur donosi svakom horoskopskom znaku? U nastavku su ljubav, posao i svakodnevne situacije na koje bi svaki znak, prema astrološkim tumačenjima, trebao obratiti pozornost.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
OVAN -
Ovnovi bi mogli ponovno otvoriti pitanja zajedničkog novca, dugova ili neriješenih odnosa. U ljubavi bi na površinu mogle izaći emocije koje su dugo potiskivali. Ako ih muči nečije ponašanje, vrijeme je za iskren razgovor, ali bez impulzivnih optužbi.
Savjet: Ne donosite financijske odluke pod utjecajem ljutnje ili ljubomore.
| Foto: Fotolia
BIK -
Bikovi bi se mogli suočiti s neriješenim pitanjima u ljubavnim ili poslovnim odnosima. Bivša ljubav mogla bi ponovno postati tema razgovora, a oni koji su u vezi mogli bi preispitivati koliko su zadovoljni odnosom. Nije nužno riječ o prekidu, nego o potrebi da se razjasni ono što se predugo prešućivalo.
Savjet: Nemojte pristajati na manje nego što vam je potrebno samo da biste sačuvali mir.
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BLIZANCI -
Blizanci bi mogli imati osjećaj da se obveze gomilaju ili da se dogovori stalno mijenjaju. Moguće je i vraćanje na stari projekt koji još nije dobio završetak. Obratite pozornost na detalje u porukama, dokumentima i poslovnim dogovorima.
Savjet: Organizirajte obveze i provjerite sve važne informacije prije nego što krenete dalje.
| Foto: Fotolia
RAK -
Rakovi bi mogli postati nostalgičniji nego inače. Netko iz prošlosti mogao bi ih podsjetiti na neriješene osjećaje, dok bi zauzeti mogli ponovno razgovarati o problemima koje su pokušali zaboraviti. Kreativne ideje i hobiji također bi mogli dobiti novu priliku.
Savjet: Razlikujte iskrenu želju za pomirenjem od same nostalgije.
| Foto: Fotolia
LAV -
Lavovi bi mogli ponovno otvoriti obiteljske teme ili se pozabaviti nečim što su dugo odgađali kod kuće. Stari nesporazumi s članovima obitelji mogli bi zatražiti rješenje. Neki će razmišljati o promjeni životnog prostora ili drukčijoj organizaciji privatnog života.
Savjet: Ne morate uvijek imati posljednju riječ da biste zaštitili svoje granice.
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DJEVICA -
Djevice bi mogle shvatiti da nisu sve informacije bile potpune ili da su neke razgovore prerano zaključile. Moguće je vraćanje starog poznanstva, razgovor koji je ostao nedovršen ili potreba da se napokon izgovori ono što se dugo skupljalo u sebi.
Savjet: Nemojte pretpostavljati da drugi znaju što mislite. Recite jasno što vam je važno.
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VAGA -
Vage bi mogle preispitivati vlastitu vrijednost, financijske navike i odnos prema poslu. Moglo bi se pokazati da neke stvari daju previše, a zauzvrat dobivaju premalo. U ljubavi bi mogle jasnije prepoznati što im odgovara, a što ih emocionalno iscrpljuje.
Savjet: Ne pristajte na kompromise koji vas dugoročno čine nezadovoljnima.
| Foto: Fotolia
ŠKORPION -
Škorpioni bi ovaj period mogli doživjeti intenzivnije jer se retrogradni Merkur odvija upravo u njihovu znaku. Moguće je preispitivanje vlastitih odluka, odnosa i načina na koji komuniciraju s drugima. Neke bi istine mogle postati jasnije, posebno kada je riječ o povjerenju i iskrenosti.
U ljubavi bi se mogli vratiti osjećaji za koje su mislili da su nestali.
Savjet: Nemojte reagirati na prvu. Dajte si vremena da shvatite što uistinu želite.
| Foto: Fotolia
STRIJELAC -
Strijelci bi mogli osjetiti potrebu da se povuku i razmisle o situacijama koje su dugo izbjegavali. Neizgovorene emocije ili stare brige mogle bi ponovno isplivati na površinu. Ovo je dobro razdoblje za odmor, introspekciju i završavanje stvari koje ih emocionalno opterećuju.
Savjet: Ne morate odmah pronaći odgovor na svako pitanje. Ponekad je dovoljno priznati sebi što osjećate.
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JARAC -
Jarčevi bi mogli preispitivati svoja prijateljstva i dugoročne ciljeve. Netko s kim su izgubili kontakt mogao bi se ponovno javiti, a stari plan mogao bi dobiti novu priliku. Moguće je i razočaranje ako shvate da se nečije riječi i postupci ne podudaraju.
Savjet: Usmjerite energiju na ljude s kojima dijelite slične vrijednosti i ciljeve.
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VODENJAK -
Vodenjaci bi mogli ponovno razmatrati poslovne ciljeve ili se vratiti projektu koji nije završio kako su očekivali. Moguće su promjene dogovora i potreba da se neke profesionalne odluke dodatno razrade. Ako osjećaju da njihov trud nije dovoljno prepoznat, mogli bi odlučiti što dalje žele od karijere.
Savjet: Provjerite sve detalje prije važnog poslovnog dogovora i ne dopustite da vas trenutna frustracija navede na naglu odluku.
| Foto: Fotolia
RIBE -
Ribe bi mogle promijeniti mišljenje o situaciji u koju su donedavno bile potpuno sigurne. Mogu se vratiti starim planovima vezanima uz obrazovanje, putovanja ili osobni razvoj. U ljubavi bi im iskren razgovor mogao pomoći da bolje razumiju što druga osoba uistinu želi.
Savjet: Budite otvoreni za drukčiju perspektivu, ali nemojte zanemarivati vlastitu intuiciju i činjenice.
| Foto: Fotolia