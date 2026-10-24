Počinje retrogradni Merkur i donosi kaos: Evo kako će utjecati na svaki znak Zodijaka

BIK - Bikovi bi se mogli suočiti s neriješenim pitanjima u ljubavnim ili poslovnim odnosima. Bivša ljubav mogla bi ponovno postati tema razgovora, a oni koji su u vezi mogli bi preispitivati koliko su zadovoljni odnosom. Nije nužno riječ o prekidu, nego o potrebi da se razjasni ono što se predugo prešućivalo. Savjet: Nemojte pristajati na manje nego što vam je potrebno samo da biste sačuvali mir. | Foto: Fotolia