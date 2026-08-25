Obavijesti

Lifestyle

Komentari 2
PRIRODNE METODE

Počinje sezona ambrozije: Evo kako lakše podnijeti alergiju

Piše Goran Ivanović,
Čitanje članka: 2 min
Počinje sezona ambrozije: Evo kako lakše podnijeti alergiju
Foto: DREAMSTIME
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Sezona ambrozije počinje, što za alergičare predstavlja poseban izazov. Iako su simptomi još blagi, stručnjaci tvrde da će se situacija uskoro pogoršati, što može utjecati na svakodnevicu mnogih ljudi

Admiral

Počinje sezona ambrozije, a s njom i dobro poznate tegobe za sve veći broj alergičara. Iako je ove godine cvjetanje zbog vremenskih prilika nešto kasnilo, stručnjaci upozoravaju da najteže razdoblje tek dolazi. Vrhunac sezone očekuje se tijekom iduća tri do četiri tjedna.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Alergija 02:13
Alergija | Video: 24sata/pixsell

Na prvi pogled običan korov, ambrozija za alergičare može biti ozbiljan problem. Pelud može izazvati kihanje, curenje i začepljenost nosa, svrbež očiju i nepca, suzenje, probleme sa spavanjem, kašalj i otežano disanje.

LIJEK NA TANJURU Namirnice koje jačaju imunitet i pomažu u smirivanju simptoma
Namirnice koje jačaju imunitet i pomažu u smirivanju simptoma

U nadolazećim tjednima koncentracija peludi ambrozije u zraku mogla bi dodatno porasti, pa bi osobe koje pate od alergija trebale biti posebno oprezne. Najnepovoljniji dio dana za boravak na otvorenom uglavnom je ujutro, između 8 i 12 sati, kada koncentracija peludi može biti viša.

Pollen, Ragweed allergy, Woman sneezing in a tissue otdoors
Foto: Albina+Mihajlo

Alergičarima se preporučuje da, kada je koncentracija peludi visoka, što više izbjegavaju dulji boravak na otvorenom, osobito ujutro. Nakon povratka kući korisno je oprati lice i kosu, presvući odjeću te ne sušiti rublje na otvorenom jer se pelud može zadržati na tkaninama.

Posebnu pozornost treba obratiti na dane s vjetrom jer se pelud tada lakše širi. Nakon kiše koncentracija peludi privremeno može pasti, no s povratkom sunčanog i suhog vremena ponovno raste.

STIŽU ALERGIJE Top savjeti za spas od ambrozije
Top savjeti za spas od ambrozije

Kod pojave simptoma poput kihanja, curenja ili začepljenosti nosa, svrbeža i suzenja očiju te nadraženosti grla važno je pridržavati se preporučene terapije i pratiti peludnu prognozu. Osobe s izraženijim simptomima trebale bi se savjetovati s liječnikom ili alergologom.

Foto: DREAMSTIME

Pomozite si na prirodan način

Alergičarima se savjetuje da ispiru nos fiziološkom otopinom jer to može ukloniti pelud iz nosne sluznice.

ALERGIJE U PUNOM JEKU Ambrozija je u zraku: Evo kako se zaštititi ako imate alergiju
Ambrozija je u zraku: Evo kako se zaštititi ako imate alergiju

Također, nakon povratka izvana dobro je istuširati se i oprati kosu kako bi se uklonila pelud, a u danima s visokim koncentracijama preporučuje se držati prozore zatvorenima.

Foto: 123RF

Tegobe se mogu ublažiti i namirnicama poput đumbira, a pomaže i kurkuma te ulje crnog kima. Također važno je ne sušiti odjeću na otvorenom i piti dovoljno tekućine. Ipak, prirodni pripravci ne bi trebali zamijeniti terapiju koju preporuči liječnik, osobito kod izraženijih simptoma.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Najbolji doživotni partner za svaki znak: Za Vagu je idealna druga Vaga, a Rak treba Ribu
ASTRO LJUBAVI

Najbolji doživotni partner za svaki znak: Za Vagu je idealna druga Vaga, a Rak treba Ribu

Ovan ima čak tri potencijalno savršena partnera za dugu i sretnu vezu, a slično je i kod Bika. No, ima onih kojima je samo jedan znak najbolji izbor za pravu ljubav punu razumijevanja i strasti
Taština im je drugo ime: Ovi su znakovi Zodijaka najveći narcisi
OGLEDALCE, OGLEDALCE

Taština im je drugo ime: Ovi su znakovi Zodijaka najveći narcisi

Narcisi su fokusirani samo na sebe i svoje potrebe, zanemaruju druge i često nisu svjesni kako njihovo ponašanje utječe na okolinu. Njihova najveća noćna mora? Nedostatak pažnje i ignoriranje
FOTO Nakon razvoda isklesala tijelo iz snova - fanovi ne mogu vjerovati kako sada izgleda
IZGLEDA BOLJE NEGO IKAD

FOTO Nakon razvoda isklesala tijelo iz snova - fanovi ne mogu vjerovati kako sada izgleda

Karina Carrel tvrdi da bi njezina transformacija nakon prekida veze trebala biti predmet proučavanja. Ova 46-godišnjakinja potpuno je promijenila svoj izgled nakon razvoda, a njezina priča o gubitku kilograma i samopouzdanju osvojila je društvene mreže

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026