Počinje sezona ambrozije: Evo kako lakše podnijeti alergiju

Počinje sezona ambrozije, a s njom i dobro poznate tegobe za sve veći broj alergičara. Iako je ove godine cvjetanje zbog vremenskih prilika nešto kasnilo, stručnjaci upozoravaju da najteže razdoblje tek dolazi. Vrhunac sezone očekuje se tijekom iduća tri do četiri tjedna.

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Pokretanje videa... 02:13 Alergija | Video: 24sata/pixsell

Na prvi pogled običan korov, ambrozija za alergičare može biti ozbiljan problem. Pelud može izazvati kihanje, curenje i začepljenost nosa, svrbež očiju i nepca, suzenje, probleme sa spavanjem, kašalj i otežano disanje.

U nadolazećim tjednima koncentracija peludi ambrozije u zraku mogla bi dodatno porasti, pa bi osobe koje pate od alergija trebale biti posebno oprezne. Najnepovoljniji dio dana za boravak na otvorenom uglavnom je ujutro, između 8 i 12 sati, kada koncentracija peludi može biti viša.

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Alergičarima se preporučuje da, kada je koncentracija peludi visoka, što više izbjegavaju dulji boravak na otvorenom, osobito ujutro. Nakon povratka kući korisno je oprati lice i kosu, presvući odjeću te ne sušiti rublje na otvorenom jer se pelud može zadržati na tkaninama.

Posebnu pozornost treba obratiti na dane s vjetrom jer se pelud tada lakše širi. Nakon kiše koncentracija peludi privremeno može pasti, no s povratkom sunčanog i suhog vremena ponovno raste.

Kod pojave simptoma poput kihanja, curenja ili začepljenosti nosa, svrbeža i suzenja očiju te nadraženosti grla važno je pridržavati se preporučene terapije i pratiti peludnu prognozu. Osobe s izraženijim simptomima trebale bi se savjetovati s liječnikom ili alergologom.

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Pomozite si na prirodan način

Alergičarima se savjetuje da ispiru nos fiziološkom otopinom jer to može ukloniti pelud iz nosne sluznice.

Također, nakon povratka izvana dobro je istuširati se i oprati kosu kako bi se uklonila pelud, a u danima s visokim koncentracijama preporučuje se držati prozore zatvorenima.

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Tegobe se mogu ublažiti i namirnicama poput đumbira, a pomaže i kurkuma te ulje crnog kima. Također važno je ne sušiti odjeću na otvorenom i piti dovoljno tekućine. Ipak, prirodni pripravci ne bi trebali zamijeniti terapiju koju preporuči liječnik, osobito kod izraženijih simptoma.