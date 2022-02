Ljudi otkrivaju kako su im u sjećanju desetljećima ostali urezani užasni komentari koje su dobili u djetinjstvu. Korisnici foruma su otkrili da ih još uvijek proganjaju okrutne riječi i smicalice koje su čuli i doživjeli kao djeca. Jednu je ženu osramotio otac i to još uvijek utječe na nju kao odraslu osobu, dok je nekima rečeno da nikada neće biti uspješni niti će išta postići. Na roditeljskom forumu Mumsnet, ljudi su otkrili kako ih okrutni komentari, koji su im bili upućeni tijekom djetinjstva i tinejdžerskih godina, i dalje progone, desetljećima nakon.

Neki su detaljno opisali kako je to što su im vlastiti roditelji ili učitelji neprestano radili narušilo njihovo samopouzdanje, a kod nekih izazvalo i poremećaje u prehrani. Drugi su rekli da su im govorili da 'nikada neće ništa postići' dok su bili djeca i kako je to ostavilo negativan utjecaj na njihove karijere dok su odrastali. Dok su na neke osobe takvi komentari ostavili pozitivan utjecaj, motivirajući ih, drugima su takve situacije bile izuzetno štetne, donosi Daily Mail.

Jedna je žena na forumu potaknula razgovor o svjesnosti utjecaja koje bi njezine riječi mogle imati na djecu i druge.

- Ostalo mi je u sjećanju iz tinejdžerskih dana, kada sam izlazila s dečkom kojeg sam jako voljela, a kojeg je prijatelj pitao što radi sa mnom jer sam po njegovom mišljenju bila loša i nedovoljno dobra za njegovog prijatelja - napisala je. To ju je činilo tada vrlo nesigurnom i uvijek se pitala što s njom ne valja, ali i danas ponekad postane paranoična da nije tako dobra poput drugih, što ju veoma ljuti sada kada je ipak odrasla. 'Utjecaj riječi na mlade umove toliko je snažan da želim naučiti svoju djecu da budu vrlo svjesni stvari koje govore jer nemaju pojma koliku štetu to može učiniti', dodala je.

Drugi su podijelili slične priče o tome što su doživjeli kao djeca i kako je to utjecalo na njih.

- Otišao sam na liječnički pregled za posao sa 16 godina. Imao sam viška kilograma, nedostajalo mi je samopouzdanja i samosvijesti. Doktor srednjih godina je obavio pregled. Komentirao je da imam tijelo 40-godišnjaka. Nikad to nisam zaboravio. Bilo je to prije više od 40 godina - rekao je jedan.

- Na satu plivanja u osnovnoj školi, kasnih 80-ih. Učiteljica me pogledala odozgo prema dolje, usredotočila se na moja bedra i rekla da nisam dovoljno zgodna - požalila se druga osoba.

Jednoj je osobi maćeha rekla: 'Brinuli smo se kako ćeš izgledati, ali kako si porasla postala si malo ljepša'.

- Kada me jedan dečko pozvao na spoj, nakon što sam ga odbila odgovorio mi je: 'U redu je, ionako volim samo mršave cure'; imala sam 16 godina tada i to je izazvalo poremećaj u mojoj prehrani, srećom ne dugotrajno - napisala je jedna cura.

Druga je cura podijelila situaciju kada je dečko pitao svoje neugodne prijatelje što misle o njoj, a koji su mu odgovorili kako pretpostavljaju da ima možda lijepu osobnost.

- Bilo je to prije 20 godina, kada su me u srednjoj školi maltretirali zbog toga što sam 'ružno pače', to je dovelo do mog potpunog nedostatka samopoštovanja, koje nažalost i dalje traje - dodala je jedna osoba.

Nisu samo komentari o izgledu oni koji su bolni, jer neki otkrivaju i kako im je rečeno da nikada neće biti uspješni. Učiteljica u prvoj godini osnovne škole rekla je jednome dečku kako nikada neće biti dobar u aritmetici, i dok je godinama učio i mučio se, nikada to nije zaboravio. 'Savršeno sam kompetentan kao odrasla osoba, ali nikad nisam zaboravio taj grubi komentar', rekao je.

Neke su žene podijelile i bezosjećajne komentare njihovih majki nakon što su doživjele pobačaj. 'Kada sam mami rekla za svoj pobačaj prvo što mi je rekla bilo je - rekla sam ti, radiš previše'. Druga osoba je rekla da njezina majka ne želi da ona bude uspješnija od nje te da joj stalno govori: 'Neću ti oprostiti što si bolja od mene'.