Podijelio video o tome koliko je ružan, a sve što mu se dogodilo nakon toga sliči na bajku

Danas zahtjevi ljepote često predstavljaju prevelike izazove za većinu ljudi. Mnogi muškarci traže djevojku savršenog izgleda, dok oni koji nisu fizički privlačni, nemaju mišićavo tijelo ili sjajnu kosu mogu imati poteškoća u pronalasku partnerice ili čak odlasku na spoj. Svoje iskustvo podijelio je hrabri mladić na YouTubeu, a njegova priča dobila je sretan završetak.

Anonimni korisnik pod imenom Never Give Up objavio je prije nekoliko godina video u kojem je iskreno govorio o sebi, svom izgledu i ljubavnom životu.

Prema vlastitom priznanju, u dobi od 15 do 17 godina poslao je poruke 400–500 djevojaka, a svaka ga je odbila. Nakon dvije godine, kada je već odustao, upoznao je djevojku koja je željela biti s njim.

No, to je iskustvo ponovno završilo razočaranjem, jer ga je ta djevojka samo iskorištavala. Unatoč tome što je za nju činio sve što je mogao, varala ga je i koketirala s drugim muškarcima na internetu.

Zaboravila je njegov rođendan i rekla mu da nije dovoljno dobar. Nakon tri do četiri godine, mladić se odselio i prekinuli su vezu. No, nakon nekoliko mjeseci pokušali su ponovno, ali ih je dočekalo još jedno loše iskustvo. Iako su proveli još tri godine zajedno, nisu bili sretni.

Nakon svih razočaranja, Never Give Up objavio je svoj video, koji je dosad pogledalo gotovo 25 milijuna ljudi. Prije dvije godine, ispod videa se pojavio komentar od djevojke po imenu Juli. Ono što je uslijedilo zvuči poput bajke – počeli su dopisivanje i ubrzo razvili snažnu povezanost. U nekom trenutku odlučili su se upoznati uživo, što je bio veliki korak s obzirom na to da je Juli iz Argentine, dok je mladić Šveđanin.

Juli je otputovala u Švedsku s namjerom da ostane dva tjedna, ali su se toliko dobro slagali da je svoj boravak produžila na tri mjeseca. Unatoč tome što su dolazili iz različitih zemalja i vodili sasvim različite živote, shvatili su da žele provesti život zajedno te su donijeli još jednu važnu odluku – vjenčali su se nakon nekoliko mjeseci i započeli zajednički život.

Nije im bilo lako, suočavali su se sa zdravstvenim problemima i poteškoćama u vezi s dobivanjem Juliine švedske boravišne dozvole, ali danas su sretni. Na kraju prošle godine njihova kći Stella došla je na svijet, upotpunjujući njihovu ljubavnu priču.

Priča o Juli i Never Give Up inspirirala je mnoge ljude, koji su podijelili svoje osjećaje u komentarima:

“Toliko mi je drago vidjeti da je tvoja priča završila sretno. Hvala ti što si je podijelio – duboko se poistovjećujem s njom. I ja sam bio taj dečko kojeg nitko nije želio i znam koliko je strašno stalno biti smatran neprivlačnim.” – @Thalestin

“On i njegova supruga kao da su izašli iz filma! Nikad nisam čula za ljubavnu priču koja se dogodila na ovaj način, a činjenica da sada imaju dijete je toliko dirljiva!” – @annalucy89

“Ne govorim ovo iz sažaljenja, nego iskreno – sve prepreke kroz koje si prošao dovele su te do onoga što sada imaš. Drago mi je što kraj sebe imaš voljenu i predivnu suprugu, kao i prekrasno dijete! Nisi ružan – ljepota je u oku promatrača. Ti si vrijedan ljubavi, i drago mi je da sada primaš ljubav kakvu zaslužuješ.” – @aaliyahcastillo8495

“Potrebno je puno hrabrosti da sjedneš pred kameru i ovako nešto ispričaš svijetu. Imaš moje poštovanje, prijatelju.” – @pmoran12

“Ovaj tip je nevjerojatno hrabar što je otkrio svoje nesigurnosti kako bi drugi znali da nisu sami!” – @noelle9751

“Učiniti ovako nešto zaista je vrijedno divljenja. Sama činjenica da si snimio ovaj video pokazuje koliko si hrabar i izniman. Kada se ljudi osjećaju loše ili tužno, ponekad je dovoljno da ih netko sasluša – i to sve mijenja. Ti si dokaz da svi u sebi nosimo nešto što je daleko vrednije od vanjske ljepote. Puno ljubavi, prijatelju, i hvala ti.” – @plutonian___5190, piše Brightside.me.