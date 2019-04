Podrška: Trener se udebljao 32 kg da bi gubio kile s klijenticom

Gubitak težine nije jednostavan, a to znaju svi oni koji su barem jednom u životu otišli na dijetu. Izbacivanje nezdrave hrane, vježbanje i motivacija stvari su koje tada ulaze u svakodnevicu.

Neke ljude pri toj bitci bodre treneri, a jedan od njih odlučio je otići korak dalje. Kada su u TV showu 'Fit to Fat to Fit' trenera Adonisa Hilla pitali bi li se udebljao i zajedno prolazio bitku s kilogramima s klijentom, on nije puno razmišljao.

- Ako to znači da ću spasiti nečiji život, definitivno - rekao je.

Odlučio se boriti zajedno sa svojom klijenticom Alissom. U četiri mjeseca trebao se udebljati 32 kilograma da bi bio na istoj kilaži kao što je ona. Alissa se borila s prekomjernom težinom cijeli život, a na početku njihovog projekta imala je 140 kg.

Adonis je jeo hamburgere i pomfrit, pio sokove te je prestao vježbati. Njegova predanost tome da se udeblja uzrokovala je zdravstvene probleme kao što je hipertenzija i počeo je imati problema sa šećerom.

Zbog zdravstvenih problema Adonis je morao usporiti s nezdravim navikama. Kada je stigao do cilja i udebljao se 32 kg počeli su zajedno gubiti kilograme.

Trčali su, podizali utege, slijedili strogu dijetu i bili jedno drugome podrška. Nakon nekoliko mjeseci postigli su odlične rezultate. Alissa je izgubila oko 25 kg, a Adonis je imao 102 kilograma, kao i prije.

- Presretan sam. Nadam se da će naša borba pomoći i drugima koji se bore s pretilošću. Alissa ima još kilograma za izgubiti pa ona nastavlja bitku - izjavio je Adonis kojemu su nakon što se vratio na prethodnu kilažu, prestali zdravstveni problemi.

Iz vlastitog iskustva, Adonis Hill je pokazao da ljudi mogu postići što god požele ako su dovoljno motivirani. Dodaje da je tu važna empatija i sposobnosti razumijevanja i dijeljenje osjećaja druge osobe. Ovim eksperimentom trener se nada da će podići svijest o rizicima pretilosti.

- Da smo nastavili tim nezdravim putem, na kraju bi nas dočekalo samo groblje - zaključuje.

