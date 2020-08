Podzemni restorani, pećine i kamene špilje i u doba korona virusa nude prave gastroužitke

GUŠTI U KAMENU I dok su u Dalmaciji u prošlosti špilje bile skrovišta hajduka, pustinjaka i osobenjaka, danas su nezaobilazni lokali koje turisti obožavaju

<p>Svjetski putnici i domaći svijet i dalje stiže, usprkos ovom posve neobičnom vremenu za turizam i ograničenjima, u naširoko poznate dalmatinske lokale u špiljama. Restorani Grota u Segetu Donjem i Pećina u Pločama, konoba Kremenko u Svinišćima ponad Omiša, posebni su im ne samo ambijentom, već i ponudom koja odstupa od svakidašnje.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Bar ispod mora <strong>Zmajeva špilja </strong>uređen je poput podvodne pećine u rogozničkoj Marini Frapa s oknima kroz koja se naviruju ribe te je omiljeno mjesto za provod bogatijih nautičara.</p><p>Slučajno otkrivena pećina na obali uvale Lapad postala je <strong>Špilja bar </strong>dubrovačkog hotela More, jedinstvena po spoju prirode i dizajnerskih rješenja kojima privlače svjetske medije.</p><p>Za one koje vole tradicionalne domaće delicije kakve nudi Omiška zagora pravo je mjesto<strong> konoba Kremenko</strong>. Prirodnu pećinu u mjestu Svinišće obitelj je Bartulin iz pojate gdje su držali ovce, preuredila u dom crtanog junaka Freddyja Kremenka. Posljednjih godina konobu vodi iskusna ugostiteljska obitelj Mikelić. </p><p>- Kasnili smo s otvaranjem zbog korone, pa krenuli tek od lipnja raditi svaki dan. Domaći ljudi počeli su dolaziti vikendima po dogovoru još od sredine travnja. Bili su željni ambijenta Kremenka, naših peka i plata za koje janjetinu i teletinu nabavljamo od uzgajivača Zagore. Iako je broj gostiju do sada bio gotovo upola manji nego lani, iz dana u dan stiže nam sve više Nijemaca i Skandinavaca, a svraćaju i grupe s raftinga po Cetini - navela je Marija Mikelić.</p><p><strong>Grota </strong>(tal. grotta – špilja) u Segetu Donjem samo par kilometara od Trogira, restoran je obitelji Medić, a prirodnu špilju 50-ak četvornih metara koja se nadovezuje na veliku terasu, otkrio je dida Vinko, poznati trogirski ugostitelj. Razgrćući zemlju na terenu koju je kupio krajem 60-ih godina prošlog stoljeća, a sljedeći predaju mještana pronašao je skrivenu pećinu koja je danas restoran gdje se često prose djevojke te dolazi na tzv. tratamenat (čašćenje) prije vjenčanja. </p><p>- Osim starih gostiju, pristiglo je i dosta novih koji su došli većinom po preporuci poznanika. Mnogima je razlog dolaska, osim hrane i vina na koju pomno pazimo da budu uvijek kvalitetni, specifični ambijent špilje, pogled na more i Trogirski arhipelag koji je ponovo pun usidrenih plovila. Ove godine zbog COVID-a 19 nismo očekivali neki promet u našem restoranu, a otvorili smo ga početkom srpnja.</p><p>Sigurnost im je ulila naša natkrivena terasa od 300 kvadrata koja spaja restoran sa špiljom, pa distanca između stolova nam nije problem. Tako iz dana u dan imamo sve bolji promet, a radi lakše dezinfekcije izbacili smo klasične menije i napravili novi u A3 formatu te postavili kod s menijem na stolove koji se skenira pametnim telefonom. Personal restorana se brzo navikao na nova pravila, tu su maske i poštuju se sva ostala ograničenja - ispričao je vlasnik Ivica Medić. </p><p>Kultni restoran <strong>Pećina u Pločama</strong> umjetna je pećina napravljena po uzoru na Postojnsku jamu još 1975. godine. Mjesto je nadomak Baćinskih jezera i ušća Neretve gdje se desetljećima ugled gradio dobrim roštiljem i neretvanskim riječnim delicijama poput brudeta, jegulja i žaba na žaru, cipala i lubina što se mrijeste u bočatim vodama toga kraja.</p><p>No, ove godine bave se samo cateringom i to ne zbog korona virusa, već zbog radova na prometnici pred objektom radi čega su privremeno zatvoreni.</p><p>- Trenutno se bavimo cateringom, a restoran smo privremeno i prvi put zatvorili otkad su ga prije 45 godina u obiteljskoj kući otvorili stric Marjan i moj otac Jure Barbir. Tradicijska jela kojim smo postali naširoko poznati, posebice čuveni riječni specijaliteti kao što je Neretvanski brudet koji je po drevnim recepturama proslavila moja majka Divna, uz ostale delicije našeg kraja, dio su ponude našeg cateringa. Prave se i dalje u kuhinji Pećine - ispričala je<strong> Marijana Barbir Gradac</strong>, voditeljica cateringa u Pećini.</p>