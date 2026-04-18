2023. - 2026.

Pogledajte dokumentarac o Ženskom filmskom festivalu: Donosi energije otpora i nade

Piše Danijela Stanojević,
Od početka medijska kuća 24sata podržava festival, koji je nastao iz jednostavne, ali snažne ideje: stvaranja zajednice. Mjesta u kojem se ljudi susreću kroz film, umjetnost i razgovor, dijele iskustva i promišljaju svijet

Nastao je kratki dokumentarni film u trajanju od 12 minuta koji bilježi posljednje godine Ženskog filmskog festivala - platforme koja okuplja umjetnice i umjetnike, filmašice i filmaše, intelektualke i intelektualce, glazbenice i glazbenike te ljude različitih generacija.

Film obuhvaća razdoblje od 2023. do 2026. godine, ne kao linearnu kronologiju, već kao niz slika, dojmova i sjećanja koji oblikuju jedan prostor - prostor susreta.

Ženski filmski festival nastao je iz jednostavne, ali snažne ideje: stvaranja zajednice. Mjesta u kojem se ljudi susreću kroz film, umjetnost i razgovor, dijele iskustva i zajedno promišljaju svijet u kojem živimo.

Od početka, festival nije bio zamišljen samo kao filmski program, već kao živa platforma povezivanja. Njegova snaga leži u dijalogu, susretu i mogućnosti da se različiti glasovi i generacije prepoznaju i čuju.

Festival koji je i ove godine održan u veljači, posvećen je ženama i ženskom stvaralaštvu, ali ostaje otvoren svima koji vjeruju u solidarnost, slobodu izražavanja i snagu zajedništva.

Njegovi korijeni povezani su s pokretom Milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama, iz čije je energije - energije otpora, plesa i nade  nastala potreba za stvaranjem ovakvog prostora.

Ovaj film je mali trag te energije. I mali dar svima koji su bili dio ove priče.

Program festivala u potpunosti je besplatan, jer vjerujemo da kultura mora biti dostupna svima.

Naš cilj ostaje isti: staviti rad žena, glasove žena i snagu zajednice u središte društvenog i kulturnog života.

Umjetnička direktorica, scenaristica i redateljica, Danijela Stanojević

