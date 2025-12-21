Pogledajte 'Janje i Prase to go' na Trešnjevci: Odojak i janjetina po pristupačnim cijenama

U Krapinskoj ulici na zagrebačkoj Trešnjevci nedavno je otvorena nova specijalizirana trgovina Janje i prase to go, koja građanima nudi pečene odojke i janjetinu za van.

Riječ je o prodajnom mjestu koje se fokusira isključivo na velika pečenja, a meso dolazi s farme u Sesvetskom Kraljevcu.

U ponudi se nalaze cijeli komadi, ali i manji dijelovi mesa, uz minimalnu narudžbu od 250 grama. Kilogram pečenog odojka stoji oko 34 eura, dok je kilogram janjetine oko 44 eura, što je osjetno povoljnije u usporedbi s cijenama u restoranima u središtu Zagreba.

Posebni dijelovi također su dostupni. Svinjska glava prodaje se po cijeni od 14 eura po pakiranju, dok janjeća glava stoji 9,90 eura po komadu.

Otvorenje tempirano za sezonu najveće potrošnje

Lokal je već privukao pozornost na društvenim mrežama, posebice na TikToku i Instagramu, gdje se objavljuju snimke pečenja koja izgledaju hrskavo i primamljivo.

Foto: Instagram/janje_i_prase

Vlasnici su, čini se, dobro tempirali otvaranje. Prosinac je tradicionalno mjesec pojačane potrošnje odojka i janjetine, a doček Nove godine, 31. prosinca, već se desetljećima smatra danom kada se u Hrvatskoj pojede najviše odojaka.

Radno vrijeme trgovine je od ponedjeljka do subote, od 10:30 do 20 sati, a zaprimaju i narudžbe za blagdane. Iako Janje i prase to go nije prvi zagrebački lokal specijaliziran za velika pečenja za van. Takav je koncept već zaživio 2020. godine otvaranjem Odojka to go na Laništu.