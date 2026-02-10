Pogodite gdje smo: Evo u kojim zemljama žive najniži, a u kojima najviši ljudi na svijetu

Koja država ima najvišu, a koja najnižu prosječnu visinu stanovništva? Izvješće World Population Review – Average Height by Country 2024 donosi zanimljive statističke podatke o prosječnoj visini ljudi diljem svijeta
U nastavku pogledajte u kojim državama žive najniži, a u kojima najviši ljudi na svijetu:
15. MAURITANIJA Prosječna visina muškaraca u sjeverozapadnoafričkoj Mauritaniji iznosi oko 165.54 cm, dok su žene u prosjeku visoke oko 160.06 cm. Ova država spada među zemlje s nižim prosječnim rastom stanovništva, što je povezano s genetikom i životnim uvjetima.
| Foto: 123RF
14. LIBERIJA U zapadnoafričkoj Liberiji muškarci u prosjeku dosežu visinu od oko 165.48 cm, dok žene mjere približno 156.54 cm. Na prosječnu visinu utječu prehrana, zdravstveni uvjeti i socioekonomski faktori.
| Foto: 123RF
13. KAMBODŽA U jugoistočnoazijskoj Kambodži muškarci imaju prosječnu visinu od oko 165.35 cm, a žene oko 154.75 cm. Kambodža se često ubraja među zemlje s nižim prosječnim rastom u regiji.
| Foto: 123RF
12. MARŠALOVI OTOCI Na Maršalovim Otocima muškarci su u prosjeku visoki oko 165.26 cm, dok žene dosežu oko 154.76 cm. Otočni način života i genetika snažno utječu na tjelesnu građu stanovništva.
| Foto: 123RF
11. MOZAMBIK U južnoafričkom Mozambiku muškarci su u prosjeku visoki oko 164.36 cm, a žene oko 155.42 cm. Razina razvoja i kvaliteta prehrane važni su čimbenici.
| Foto: 123RF
10. PAPUA NOVA GVINEJA U Papui Novoj Gvineji muškarci u prosjeku dosežu visinu od oko 163.10 cm, dok žene mjere oko 156.89 cm. Velika etnička raznolikost donosi i razlike u tjelesnoj građi.
| Foto: Michael Piepgras
9. SALOMONSKI OTOCI Na Salomonskim Otocima muškarci u prosjeku imaju visinu od oko 163.07 cm, a žene oko 156.79 cm. Otočna izolacija i genetika snažno utječu na populaciju.
| Foto: 123RF
8. FILIPINI Prosječna visina muškaraca na Filipinima iznosi oko 165.23 cm, dok su žene u prosjeku visoke oko 154.14 cm. Unatoč nižem rastu, stanovništvo je poznato po otpornosti i vitalnosti.
| Foto: 123RF
7. JEMEN U Jemenu muškarci u prosjeku dosežu visinu od oko 164.42 cm, a žene oko 154.76 cm. Dugotrajni teški životni i zdravstveni uvjeti utječu na tjelesni razvoj.
| Foto: 123RF
6. MADAGASKAR Na Madagaskaru muškarci u prosjeku imaju visinu od oko 165.16 cm, dok žene mjere oko 153.06 cm. Geografska izolacija otoka utjecala je na fizičke osobine stanovništva.
| Foto: 123RF
5. BANGLADEŠ Muškarci u Bangladešu u prosjeku su visoki oko 165.08 cm, dok žene dosežu oko 152.38 cm. Prehrana i gustoća naseljenosti imaju značajnu ulogu u prosječnom rastu.
| Foto: 123RF
4. NEPAL Prosječna visina muškaraca u Nepalu iznosi oko 164.36 cm, dok su žene u prosjeku visoke oko 152.39 cm. Planinski teren i tradicionalni način života snažno oblikuju populaciju.
| Foto: 123RF
3. LAOS U Laosu muškarci u prosjeku dosežu visinu od oko 162.78 cm, dok žene mjere oko 153.10 cm. Laos se ubraja među niže zemlje jugoistočne Azije prema prosječnom rastu.
| Foto: 123RF
2. GVATEMALA U Gvatemali muškarci u prosjeku mjere oko 164.36 cm, dok su žene znatno niže, s prosjekom od oko 150.91 cm. Velik udio autohtonog stanovništva utječe na prosječnu visinu.
| Foto: 123RF
1. ISTOČNI TIMOR Država s najnižom prosječnom visinom muškaraca je Istočni Timor, gdje muškarci u prosjeku mjere oko 160.13 cm, a žene oko 152.71 cm. Ova zemlja zauzima prvo mjesto na ljestvici najnižih populacija na svijetu.
| Foto: 123RF
U nastavku pogledajte u kojim državama žive najviši ljudi.
| Foto: Dreamstime
15. POLJSKA Prosječna visina muškaraca u Poljskoj iznosi oko 180.69 cm, dok su žene u prosjeku visoke oko 165.78 cm. Poljska se nalazi na donjem dijelu ljestvice najviših država, ali i dalje bilježi iznadprosječan rast u europskim okvirima.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
14. HRVATSKA U Hrvatskoj muškarci u prosjeku imaju visinu od oko 180.76 cm, dok su žene visoke oko 166.80 cm. Hrvatska se redovito nalazi među najvišim državama svijeta po prosječnom rastu stanovništva.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
13. UKRAJINA I u Ukrajini prosječna visina muškaraca iznosi oko 180.98 cm, dok su žene visoke oko 166.62 cm. Istočna Europa u cjelini bilježi visoke prosjeke rasta.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
12. SLOVAČKA U Slovačkoj muškarci u prosjeku imaju visinu od oko 181.02 cm, dok žene dosežu oko 167.12 cm. Zemlja slijedi slične obrasce kao i druge srednjoeuropske države.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
11. SLOVENIJA U srednjoeuropskoj Sloveniji muškarci u prosjeku dosežu 180.98 cm, dok žene mjere oko 167.20 cm. Visok životni standard i genetika često se navode kao čimbenici ovog trenda.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
10. LITVA U Litvi muškarci u prosjeku dosežu visinu od oko 180.72 cm, dok su žene visoke oko 167.63 cm. Baltičke zemlje poznate su po visokom prosjeku rasta stanovništva.
| Foto: Google
9. SRBIJA Prosječna visina muškaraca u Srbiji također iznosi oko 180.74 cm, dok žene u prosjeku mjere oko 168.29 cm. Srbija se ubraja među više europske zemlje prema prosječnoj visini.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
8. ČEŠKA U Češkoj Republici muškarci su u prosjeku visoki oko 181.19 cm, dok su žene oko 167.96 cm. Ova zemlja već desetljećima bilježi stabilan rast prosječne visine.
| Foto: 123RF
7. BOSNA I HERCEGOVINA U Bosni i Hercegovini muškarci u prosjeku imaju visinu od oko 182.47 cm, dok su žene nešto niže, s prosjekom od oko 167.47 cm. Dinarska regija poznata je po iznimno visokom stanovništvu.
| Foto: Aleksandar Mijatovic
6. LATVIJA U baltičkoj Latviji muškarci u prosjeku dosežu visinu od oko 181.17 cm, dok žene mjere oko 168.81 cm. Latvija se redovito svrstava među više europske države.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
5. ISLAND Na Islandu muškarci u prosjeku dosežu visinu od oko 182.10 cm, dok su žene visoke oko 168.91 cm. Mala populacija i snažan genetski utjecaj obilježavaju ovu zemlju.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
4. DANSKA U Danskoj prosječna visina muškaraca raste na oko 181.89 cm, dok žene u prosjeku mjere oko 169.47 cm. Sjeverna Europa poznata je po vrlo visokim prosjecima rasta.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
3. ESTONIJA U Estoniji muškarci u prosjeku dosežu visinu od oko 182.79 cm, dok žene mjere oko 168.66 cm. Baltičke države kontinuirano se nalaze pri vrhu ljestvica po visini.
| Foto: Google
2. CRNA GORA U Crnoj Gori muškarci u prosjeku dosežu visinu od oko 183.30 cm, dok žene impresivno mjere oko 169.96 cm. Zemlja je često isticana kao jedna od najviših na svijetu.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
1. NIZOZEMSKA Najviši ljudi na svijetu žive u Nizozemskoj. Muškarci ondje u prosjeku dosežu oko 183.78 cm, dok su žene visoke oko 170.36 cm, što Nizozemsku čini apsolutnim svjetskim rekorderom po prosječnoj visini.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija