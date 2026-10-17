Pogodite tko je na vrhu: Države Europe s najvećim plaćama

Plaće diljem Europe znatno se razlikuju, a dok u pojedinim zemljama prosječna godišnja primanja ne dosežu ni 20.000 eura, u drugima premašuju 100.000 eura. Na visinu zarade utječu razvijenost gospodarstva, potražnja za kvalificiranim radnicima i gospodarske djelatnosti. Prema popisu koji je objavio Stars Insider, ovo su rangirane plaće
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U nastavku pogledajte popis 26 europskih zemalja i njihove prosječne godišnje plaće.
| Foto: Canva
U nastavku pogledajte popis 26 europskih zemalja i njihove prosječne godišnje plaće. |
Foto: Canva
U nastavku pogledajte popis 26 europskih zemalja i njihove prosječne godišnje plaće.
| Foto: Canva
26. SLOVAČKA. Prosječna godišnja plaća iznosi 19.590 eura. Automobilska industrija i industrijski izvoz važni su pokretači gospodarstva, dok su plaće u većim gradovima uglavnom više nego u ruralnim područjima.
| Foto: Canva
25. MAĐARSKA. Prosječna godišnja plaća iznosi 21.257 eura. Najvažniji sektori uključuju automobilsku industriju, proizvodnju i uslužne djelatnosti, no rast plaća i dalje zaostaje za zapadnoeuropskim zemljama.
| Foto: Google
24. LATVIJA. Prosječna godišnja plaća iznosi 21.321 euro. Informacijska tehnologija, financije i promet pridonose rastu plaća, ali kupovna moć stanovništva i dalje je ograničena.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
23. ČEŠKA. Prosječna godišnja plaća iznosi 23.685 eura. Snažna industrijska proizvodnja, osobito automobilska industrija i strojarstvo, pridonose gospodarskom razvoju i rastu primanja.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
22. PORTUGAL. Prosječna godišnja plaća iznosi 24.254 eura. Razvoj tehnologije, turizma i uslužnih djelatnosti pridonosi rastu plaća, osobito u Lisabonu i Portu.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
21. POLJSKA. Prosječna godišnja plaća iznosi 24.940 eura. Tehnološki i proizvodni sektor potiču rast primanja, no plaće su i dalje niže nego u zapadnoj Europi.
20. ESTONIJA. Prosječna godišnja plaća iznosi 25.603 eura. Razvijeno digitalno gospodarstvo i tehnološke kompanije pridonose višim primanjima u odnosu na neke susjedne zemlje.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
19. GRČKA. Prosječna godišnja plaća iznosi 26.563 eura. Gospodarstvo se i dalje oporavlja od posljedica financijskih kriza, a turizam i pomorstvo važni su izvori prihoda.
| Foto: Google
18. LITVA. Prosječna godišnja plaća iznosi 28.474 eura. Razvoj tehnološkog i industrijskog sektora potiče rast plaća, iako su one još uvijek niže od zapadnoeuropskog prosjeka.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
17. SLOVENIJA. Prosječna godišnja plaća iznosi 30.135 eura. Proizvodnja, informacijska tehnologija i uslužne djelatnosti važni su pokretači slovenskog gospodarstva.
| Foto: Google
16. ŠPANJOLSKA. Prosječna godišnja plaća iznosi 32.678 eura. Madrid i Barcelona nude više plaće u financijama, tehnologiji i turizmu, dok su regionalne razlike i dalje izražene.
| Foto: 123RF
15. ITALIJA. Prosječna godišnja plaća iznosi 36.594 eura. Na sjeveru zemlje plaće su uglavnom više, osobito u proizvodnji i dizajnu, dok južne regije gospodarski zaostaju.
| Foto: Google
14. FRANCUSKA. Prosječna godišnja plaća iznosi 45.964 eura. Razvijeni javni i privatni sektor, luksuzna industrija, zrakoplovstvo i tehnologija pridonose visokim primanjima, osobito u Parizu.
| Foto: 123RF
13. ŠVEDSKA. Prosječna godišnja plaća iznosi 50.338 eura. Kvalificirana radna snaga, snažni sindikati te tehnološka i proizvodna industrija pridonose konkurentnim plaćama.
| Foto: Google
12. FINSKA. Prosječna godišnja plaća iznosi 55.462 eura. Visoka produktivnost u tehnologiji i proizvodnji te snažna radnička prava pridonose iznadprosječnim primanjima.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
11. IRSKA. Prosječna godišnja plaća iznosi 60.258 eura. Brojne međunarodne tehnološke i farmaceutske kompanije te velika potražnja za kvalificiranim radnicima potiču rast plaća.
| Foto: alexlmx
10. BELGIJA. Prosječna godišnja plaća iznosi 62.348 eura. Važna uloga u Europskoj uniji, razvijena javna uprava i logistička industrija pridonose visokim primanjima, osobito u Bruxellesu i Antwerpenu.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
9. AUSTRIJA. Prosječna godišnja plaća iznosi 63.054 eura. Razvijena industrija, uslužni sektor i dobro plaćeni poslovi u javnom sektoru pridonose visokim primanjima.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
8. UJEDINJENO KRALJEVSTVO. Prosječna godišnja plaća iznosi 65.340 eura. Financije, tehnologija i energetika među najbolje su plaćenim sektorima, a London se posebno ističe visokim primanjima.
| Foto: 123RF
7. NJEMAČKA. Prosječna godišnja plaća iznosi 66.700 eura. Snažna automobilska industrija, strojarstvo, razvijeno strukovno obrazovanje i utjecaj sindikata pridonose visokim plaćama.
| Foto: Google
6. NORVEŠKA. Prosječna godišnja plaća iznosi 68.420 eura. Naftna i plinska industrija, ribarstvo, tehnologija i snažna zaštita radnika pridonose visokim primanjima, ali i troškovi života su veliki.
5. NIZOZEMSKA. Prosječna godišnja plaća iznosi 69.028 eura. Financijski sektor, tehnologija i logistika nude dobro plaćene poslove, osobito u Amsterdamu, važnom europskom poslovnom središtu.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
4. DANSKA. Prosječna godišnja plaća iznosi 71.961 euro. Razvijen sustav socijalne zaštite, snažni sindikati i visoka produktivnost, posebno u farmaciji, brodarstvu i čistoj energiji, pridonose visokim primanjima.
| Foto: 123RF
3. LUKSEMBURG. Prosječna godišnja plaća iznosi 77.844 eura. Snažan financijski sektor, bankarstvo, europske institucije i tehnološke kompanije pridonose tome da ova mala država bude među europskim predvodnicima po plaćama.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
2. ISLAND. Prosječna godišnja plaća iznosi 85.950 eura. Visoka zastupljenost radnika u sindikatima, obrazovana radna snaga te ribarstvo, turizam i obnovljivi izvori energije pridonose visokim plaćama, koje prate i visoki životni troškovi.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
1. ŠVICARSKA. Prosječna godišnja plaća iznosi 107.498 eura, što je najviše na popisu. Razvijeni financijski, farmaceutski i tehnološki sektor, snažno gospodarstvo i vrijednost švicarskog franka pridonose iznimno visokim primanjima.