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GDJE SE NAJBOLJE ZARAĐUJE?

Pogodite tko je na vrhu: Države Europe s najvećim plaćama

Plaće diljem Europe znatno se razlikuju, a dok u pojedinim zemljama prosječna godišnja primanja ne dosežu ni 20.000 eura, u drugima premašuju 100.000 eura. Na visinu zarade utječu razvijenost gospodarstva, potražnja za kvalificiranim radnicima i gospodarske djelatnosti. Prema popisu koji je objavio Stars Insider, ovo su rangirane plaće
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Pogodite tko je na vrhu: Države Europe s najvećim plaćama
U nastavku pogledajte popis 26 europskih zemalja i njihove prosječne godišnje plaće. | Foto: Canva
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U nastavku pogledajte popis 26 europskih zemalja i njihove prosječne godišnje plaće. | Foto: Canva
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