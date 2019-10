'Pogriješila sam, nisam trebala povećati svoju guzu s 19 god.'

Pjevačica Sophie Elise (24) iz Osla koja ima preko 400.000 pratitelja na Instagramu otkrila je kako planira smanjiti veličinu svoje pozadine jer joj je dosadilo to što ne izgleda 'prirodno'. Naime, kad je još bila tinejdžerica, 19-godišnjakinja, otišla je na jeftinu operaciju povećanja gluteusa u Tursku, a danas je već umorna od nje jer ne izgleda prirodno, kaže.

- Nisam razmišljala o tome kako bih voljela izgledati kad budem imala 50, sad kad sam starija razmišljam na drugačiji način i odluke koje donosim trebaju biti one s kojima ću moći živjeti zauvijek, kaže Sophie, koja je često otvoreno govori o zahvatima koje je prošla. Kaže kako mladim djevojkama savjetuje da ne rade tako velike promjene, a pogotovo da se klone onih najjeftinijih, jer jeftinije nije uvijek najbolje.

Sophie je nedavno već smanjila veličinu grudi, a sad će, kako je objavila na svom blogu, otputovati u Los Angeles kod kirurga s kojim će porazgovarati o mogućnosti da joj malo smanji i stražnjicu. No, obožavatelji neće moći uživati u detaljima operacije, koje je dosad dijelila s njima.

- Trebala sam to sačuvati za sebe, no za to sam sama kriva. Više nema slike 'prije' i 'poslije', niti informacija o bolovima ili samom iskustvu, piše pjevačica. No, dodaje kako želi da njena priča potakne mlade djevojke koje razmišljaju o odlasku na jeftiniju operaciju u inozemstvo da dobro razmisle o tome.

Statistika kaže da je Turska jedna od najjeftinijih destinacija za takve operacije gdje se podizanje guze u obliku 'brazilke' može obaviti za otprilike 23.000 kuna (2700 funti), piše Daily Mail.

Klinike u Meksiku, Češkoj i Poljskoj također nude slične postupke uz popuste. Britanski estetski kirurzi stoga upozoravaju da takve operacije, ako se obavljaju nestručno i u neodgovarajućim uvjetima, mogu rezultirati i smrtnim ishodom.

Jedna od mogućih komplikacije kada se mast ubrizga duboko u mišićno tkivo i spušta u stražnjicu jest da se ubrizga pogrešno, u veliku venu, upozoravaju britanski estetski kirurzi. Uslijed toga, mast ulazi u krvotok i pluća, što može dovesti do smrti, kao što se to dogodilo 29-godišnjoj kozmetičarki Leah Cambridge iz Leedsa, koja umrla je nakon što je bila na povećanju stražnjice u Izmiru u Turskoj.

Isti ishod na sličnoj operaciji doživjela je 2014. godine i Joy Williams (24) iz Londona, koja je zahvat obavila u Bangkoku na Tajlandu, te doživjela infekciju nakon operacije, upozoravaju britanski stručnjaci.

