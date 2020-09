Zatim otkriva blistava vrata pe\u0107nice, ali unato\u010d nevjerojatnoj transformaciji ljudi ne mogu preboljeti koliko su vrata pe\u0107nice bila prljava na po\u010detku. Video je prikupio nekoliko zabrinutih komentara, a jedna osoba pitala je: 'Kako\u00a0ste uop\u0107e do\u0161li do toga?'.

Druga je napisala: 'Samo me brine kako je to uop\u0107e izgledalo na po\u010detku', dok je tre\u0107a dodala: 'Mislio sam da je to pladanj za pe\u010denje. Kako se uop\u0107e toliko zaprljalo?'. U poku\u0161aju da se obrani, \u017eena je uzvratila na komentare \u0161okiranih ljudi s re\u010denicom: 'Da vidimo va\u0161u pe\u0107nicu!', prenosi\u00a0The Sun.