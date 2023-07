Policija je uhitila plivačicu koja je nosila prvi kupaći kostim

U 19. stoljeću to su bile papuče za plažu i kupanje, čarape za kupanje, ogrtači nakon kupanja, šeširi, odjeća za kupanje i nakon kupanja... Asortiman je bio puno većeg obujma nego danas, kaže Katarina Simončić, profesorica s Tekstilno-tehnološkog fakulteta u Zagrebu.

Kupaći kostim je jedan od rijetkih odjevenih predmeta kratke povijesti. Kroz tek stotinjak godina, razvija se od “pokrivala” ispod kojeg se nije smio vidjeti nijedan dio ženskog tijela, do skandaloznog bikinija. Povijest kupaćih kostima, povijest je zapravo svih kulturnih i društvenih promjena 19. i 20.stoljeća, ali jedno je sigurno: bez turizma, teško da bi postojali. Afirmacija dokoličarske klase kako ju određuje Veblan 1899. godine promovira nove sadržaje svakodnevice koje uključuju i boravak u prirodi, na moru, te plivanje, prostore i aktivnosti koje iziskuju specijaliziranu odjeću, rekla je Katarina Simončić, profesorica s Tekstilno-tehnološkog fakulteta u Zagrebu.

- Ovisno o društvenom ozračju i odnosu spram tijelo, ono se nenametljivo u razdoblju antike pokrivalo, dok se od srednjeg vijeka intenzivnije ‘skrivalo’, da bi se proizvodnja specijalizirane ženske odjeće za kupanje razvila u 18. stoljeću - rekla je Simončić. Daleko od današnjeg značenja kupaćeg kostima, dodaje, odjeća za kupanje nekada se sastojala od širokih haljina i čarapa, dok su sredinom 19. stoljeća u duhu promicanja visoko moralnih vrijednosti, čak promovirali ‘teški’ rubovi ženskih kupaćih haljina kako se noge ne bi vidjele.

Zbog prvog ženskog kupaćeg kostima, plivačica uhićena

- Prvi jednodijelni žensku kupaći kostim nadahnut muškim kupaćim kostimom, predstavila je australska plivačica Annete Kellerman s početkom 20. stoljeća. U svrhu postizanju brzog plivanja, prianjao je uz tijelo te otkrivao noge i ruke. Zbog njegovog nošenja Kellerman je bila u Bostonu uhićena. Međutim jednodijelni ženski kostimi postat će uobičajeni u dekadi dvadesetih godina 20. stoljeća - dodaje.

Nakon Prvog svjetskog rata, trendovi ženskih kupaćih kostima počeli su se razlikovati po kontinentima.

- U Americi i Europi žene su nosile pletene kupaće kostime koji su zamijenili kupaće kostime nalik odijelima. U Americi su žene birale praktičan i sportski izgled, dok u Europi elegantnije kupaće kostime pripijene uz tijelo. Još jedna ključna razlika između dva modna trenda bila je u tome što je moda ženskih kupaćih kostima bila u Americi dostupnija srednjoj klasi, dok u Europi nije - kaže.

Revolucija lastexa

Lasteks je izumljen 1931. godine i počeo se intenzivno koristiti u proizvodnji kupaćih kostima.

- Kombinirao se umjetnim vlaknima (rajon) što je pružalo visoki stupanj rastezljivosti i sjaja, a i proizvodnju u većem rasponu boja i uzoraka. Nakon toga u fokusu biva tijelo, koje će u revolucionarnoj dekadi šezdesetih, u ozračju novog poimanja slobode, predstaviti 1964. godine monokini dizajnera Rudija Gernreicha. Možemo ga nazvati prvi toples odjevni predmet, po obliku jednodijelan, a sastojao se od uskog donjeg dijela visokog struka koji oko vrata pridržavaju tanke naramenice otkrivajući grudi - objašnjava profesorica Simončić.

Kao i danas, i kroz stoljeća je postojala razlika između kupaćih kostima za mlade i stare, odnosno razlika u spolu.

- U 19. stoljeću odjeća za kupanje bila je strogo podijeljena po spolu. Dok je muškarcima donekle bilo dopušteno otkriti tijelo, ponajprije noge i ruke, ženama i nije - rekla je.

Jedan od najznačajnijih trenutaka u povijesti ženskih kupaćih kostima bilo je predstavljanje bikinija 1946. godine.

- U povijesti mode za njegov revolucionarni dizajn ističu se dva autora. Jacques Heim, francuski modni dizajner, koji je u svibnju 1946. oblikovao minimalistički dvodijelni kupaći predmet pod nazivom Atome. Gornji dio je bio poput grudnjaka, dok je inačica donjeg dijela pokrivala prepone i pupak - dodaje.

Inženjer kreirao bikini

Bikini je dobio ime po mjestu pokusa nuklearnog naoružanja. U srpnju 1946. godine Louis Réard, po vokaciji inženjer, kreirao je današnju inačicu bikinija, koji se sastojao od samo četiri trokuta spojenih uzicom.

- Oba produkta, Heimov i Réardov, natjecala su se za pozornost javnosti. Pretpostavlja se da je bikini dobio naziv i po prstenastom koraljnom grebenu Bikini, mjestu nekoliko pokusa nuklearnog oružja, koji su imali eksplozivan učinak na gledatelje - rekla je.

Bila je to igra riječi: Bikini je rascijepio Atom, baš kao što se u nuklearnoj bombi cijepaju atomi urana. Prvi bikini predstavljen je na modnoj reviji koja je održana na bazenu u Parizu, a nosila ga je striptizeta Micheline Bernardini. I to je, vjerojatno, utjecalo na uspjeh kostima, naročito među muškarcima, jer je gospođica Bernardini dobila navodno čak 50.000 pisama obožavatelja nakon revije. No njezino pojavljivanje u manekenskoj ulozi izazvalo je i mnogo ogorčenja u javnosti. Jedan američki novinar napisao je kako bikini koji je nosila otkriva o ženi koja ga nosi sve osim "djevojačkog prezimena njezine majke".

Kultura i religija oduvijek, dodaje, imaju snažan učinak na svakodnevni život, pa i na odijevanje.

- Običaji potpunog pokrivanja tijela tijekom kupanja odstupaju od uobičajenih zapadno europskih očekivanja i navika - ističe.

U Hrvatskoj je pak šezdesetih godina modni imperativ bio imati kupaći kostim iz Italije.

- Onodobni tisak navodi da su naročito omiljeni bili skupocjeni kupaći kostimi francuske dizajnerice Nine Ricci, koji su puno bolje prolazili od kupaćih kostima domaće tvornice 'Nade Dimić'. Kupovali su se na hrvatskom crnom tržištu, tj. 'ispod ruke', kako navodi modni časopis Svijet - rekla je.

Lisca, slovenska marka, 1969. je predstavila kupaće kostime koji su bili vrlo popularni na domaćem te uspješni i na inozemnom tržištu, a zatim su se u proizvodnji sljedećih godina nametnuli i VIS iz Varaždina, pa Galeb iz Omiša.

Prva Hrvatica u bikiniju

Novine bilježe da je prva Hrvatica koja se pojavila u bikiniju bila Melita Andres Vukotić. Dama rođena 1923. godine pozornost je privlačila oblinama i prirodnom plavom kosom.

- Bila sam svjesna da sam zgodna. Ipak, u ogledalu nisam nikad vidjela ništa posebno. Imala sam brojne ponude iz Hollywooda, ali sve sam odbila. Prevagnula je ljubav prema suprugu - rekla je Zagrepčanka. Lila, kako su je zvali od milja, vodila je bogat život ispunjen kratkotrajnom filmskom karijerom i društvenim događanjima. Najveći honorar zaradila je pozirajući u bikiniju 1955. za američku novinsku agenciju. Platili su joj 1000 dolara, a to je tad bio veliki iznos za pin-up fotografije.