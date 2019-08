Poludi čim čuje da netko žvače, s obitelji nije pričao godinama

Amerikanac Derrol Murphy (41) iz San Diega boluje od mizofonije, rijetkog mentalnog poremećaja koji uzrokuje reakcije poput bijesa i panike kada oboljeli čuje određen zvuk.

Grafički dizajner jedne produkcijske kuće s tim stanjem živi oduvijek, no većinu života je proveo misleći da je lud.

Foto: Facebook (Derrol Murphy) Njegovo stanje je bilo toliko ekstremno da nije mogao vidjeti rodbinu jer bi na ručkovima netko proizveo buku pročišćavanjem grla, ne može objedovati s onima koji glasno žvaču, kao ni s onima koji se vole igrati s vrhom kemijske olovke.

- Mislio sam da sam lud dugi niz godina. Malo buke je bilo potrebno da postanem ekstremno bijesan - požalio se gospodin Murphy.

- Ljudi to ne razumiju i ja im to ne mogu objasniti. To utječe na društvene odnose, posebno s ljudima s kojima sam bio u vezi i s članovima obitelji. Ne možete očekivati da će to ljudi oko vas shvatiti - dodao je.

Murphy napominje kako nije agresivna osoba, samo da ga zvukovi jako ljute.

POGLEDAJTE VIDEO (pet superbiljaka koje zaustavljaju stres i tjeskobu):

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Morao sam prekinuti romantične večere u restoranu i jednostavno otići, ako je druga osoba preglasno žvakala, grimasa mog lica me odaje... - ispričao je.

Amerikanac je dao ime svojoj 'bolesti' kada je s 30 godina, frustriran, proguglao svoje simptome.

Mizofonija je stanje u kojem osoba reagira iznimno negativno na određene zvukove koje većina ljudi uopće ne primjećuje.

Ne postoji konkretan uzrok ovog poremećaja. Istraživači nisu uspjeli pronaći specifičnu dob u kojoj se poremećaj razvija, ali većina ljudi prijavljuje prve simptome u dobi od 9 i 13 godina.