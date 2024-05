Pomahnitali Mađar uništio je čekićem Michelangelovu 'Pietu'

Dana 21. svibnja 1972. godine Mađar Laszlo Toth popeo se preko ograde na oltar u bazilici svetog Petra u Rimu s namjerom da čekićem uništi Michelangelovu mramornu skulpturu "Pietà". Dok je čekićem nabijao po poznatoj skulpturi Gospe koja u naručju drži Isusa nakon što su ga skinuli s križa, vikao je: "Ja sam Isus Krist - uskrsnuo od mrtvih". Umjetničko djelo pretrpjelo je golemu štetu. Dobilo je oko 15 udaraca čekićem. Tada 33-godišnjeg Totha obuzdali su posjetitelji bazilike, a među njima je bio i američki kipar Bob Cassily, koji ga je uspio odvući od ovog remek-djela.

Pod je bio prepun mramornih komadića. Neki su turisti čak neke od njih spremili u džepove kao "suvenire", a navodno se netko poslije i pokajao pa je anonimno iz SAD-a poslao komade natrag u Rm. Vatikan se suočio s dvojbom o restauraciji. Neki povjesničari umjetnosti smatrali su da ga treba restaurirati uz pomoć izvornih, otkinutih dijelova. Drugi su smatrali da treba koristiti i novi mramor, no da se jasno zna koji je dio original a koji ne. Tako je uslijedila jedna od najdelikatnijih i najsloženijih restauracija umjetnina u povijesti. Tijekom te operacije restauratori su proveli više od pet mjeseci identificirajući sve fragmente, prije nego što su ih počeli spajati ljepilom i prahom samljevenim od Carrara mramora.

Charles Lindbergh preletio Atlantski ocean

Američki avijatičar i časnik Charles Lindbergh 21. svibnja 1927. postao je prvi čovjek koji je sam, bez stajanja, preletio Atlantski ocean, a Amelia Earhart na isti je datum pet godina kasnije postala prva žena koja ga je preletjela izravnim letom. Charles je letio 5809 kilometara od New Yorka do Pariza zrakoplovom Duh Saint Louisa. Amelia je 20. svibnja 1932. sa svojim pilotom u tajnosti poletjela iz Harbour Gracea u Newfoundlandu u Kanadi prema Parizu. No zbog ekstremnih vremenskih uvjeta morali su sletjeti u Londonderry u Sjevernoj Irskoj na farmu.

Rođen Henri Rousseau

Francuski slikar Henri Rousseau, samouki genij čiji talent i rad nije bio priznat tijekom života, rođen je u Parizu 21. svibnja 1844. godine.

