Pomoć za išijas: Hladni oblog za upalu, topli na zgrčeni mišić

Išijas, također poznat i kao radikulopatija, nije dijagnoza, to je samo izraz koji opisuje simptome kao što su bol u nozi, utrnutost, mravinjanje te slabost koja se širi iz donjeg dijela leđa u nogu duž išijatičnog živca.

Najčešći uzroci su diskus hernija, stenoza ili suženje spinalnog otvora, degenerativne bolesti kralježnice, spondilolisteza, sindrom piriformisa ili disfunkcija sakroilijakalnog zgloba. Prema duljini, išijas može biti akutni (traje manje od 6 tjedana), subakutni (6-12 tjedana) te kronični (dulji od 12 tjedana).

Zauzmite položaj koji ne boli

- Akutni išijas liječi se mirovanjem prva dva do tri dana od pojave prvih simptoma, odnosno bolova te uzimanjem lijekova protiv bolova i upale. Također se preporučuje zauzeti položaj koji smanjuje bol i izbjegavati sjedenje. Ako se simptomi ne smanjuju, svakako potražite stručnu pomoć. Nakon detaljnog pregleda stručnjaka treba vježbati, najčešće duboke stabilizatore trupa i provodite redovitu fizikalnu terapiju - govori nam fizioterapeutkinja Maja Cesarec iz ABARGO centra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.

Dodaje da s oblozima treba pažljivo jer ljudi sami ne mogu prepoznati uzrok išijasa.

- Radi li se o upali, a stavite li si topli oblog, to će samo pogoršati stanje i pojačati upalu. Ako se pak radi o mišićnom spazmu i na bolno mjesto se stavi hladni oblog, mišić će se dodatno stisnuti i pogoršati simptome - objašnjava fizioterapeutkinja Cesarec.

Isto tako, ako imate bolove, naglašava Cesarec, obratite se ili svojem liječniku ili otiđite na hitnu. Pacijenti često koriste komplementarne metode liječenja kao što su akupunktura ili kiropraktika kako bi si trenutno olakšali i smanjili bol. Međutim, to ne rješava uzrok problema zbog kojeg je išijas nastao, nego rješava samo njegove simptome. Ako se te metode koriste zajedno s odgovarajućim tehnikama fizioterapije moguće je potpuno povlačenje simptoma i uzroka nastanka išijasa.

Stabilizatori za sretna leđa

- Uz standardnu terapiju lijekovima protiv bolova i izbjegavanje naprezanja, većina križobolja prolazi sama. Ako nakon sedam do deset dana ne dođe do spontanog smirenja bola, uzroci su možda promjene u funkciji kralježnice koje se otkrivaju daljnjim pretragama - kaže nam primarijus iz Klinike za traumatologiju Zvonko Kejla te dodaje: 'Osim što ne treba zaleći u krevet kad vas uhvate leđa, treba svaki dan održavati tonus mišića kako bi se održala gibljivost malih zglobova. Potrebno je i pazit na težinu jer svaki dodatni kilogram dodatno opterećuje kralježnicu i dovodi do promjene težišnice tijela koja se pomiče prema naprijed. Tako se balans kralježnice mijenja, a mišićni stabilizatori naprežu'.

- Izrazito je važno znati da su glavni stabilizatori trupa mišići trbuha, ali i mišići donjeg dijela leđa te mišići stražnjice. Kad se želi ojačati stabilizatore, treba raditi na svakoj od tih grupa istodobno, jer njihovo zajedničko djelovanje vodi ka bezbolnoj kralježnici - objašnjava nam prim. dr. Zvonko Kejla.

Iako postoji mnogo fizikalno medicinskih postupaka koji mogu ublažiti tegobe u bolnoj fazi i dovesti do bržeg oporavka kod oslabljene mišićne funkcije, pojave trnaca ili gubitka osjeta, ni jedna ne može zamijeniti samostalni angažman na poboljšanju performansi vlastitog lokomotornog aparata.

- Nažalost kod simptoma koji dugo opstaju i pojačavaju se unatoč analgeticima i terapiji, konzervativno liječenje neće riješiti problem te je možda potrebna operacija, ali za to je najbolje da prvo kontaktirate svog liječnika - naglašava Cesarec.

Zato se za prevenciju išijasa i bolova u donjem dijelu leđa preporučuju i vježbe za učvršćivanje donjih trbušnih i leđnih mišića, a potrebno ih je provoditi - svakodnevno. Radite li vježbe na podu ili prostirci, stavite zamotani ručnik ispod glave, odnosno potiljka, a ne ispod vrata. Leđa moraju biti čvrsto na podu, a u lumbalnom dijelu ne smiju “bježati” prema gore.

Sedam vježbi za ljude koji pate od problema s išijasom

1. Trbušne kontrakcije jačaju trbušni zid, no pripazite da su leđa uprta o pod

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Zauzmite početni položaj na leđima. Noge neka su savijene u koljenima, a stopala na podu. Pod potiljak stavite jastučić ili ručnik, a vrat izdužite. Leđa stisnite o pod tako da ispod lumbalnog dijela nije ‘rupa’. Dišite duboko u trbuh i zadržavajte dah. U prvoj vježbi glavu i ramena malo odignite od poda, vrat neka je u produžetku kralježnice, a brada zalijepljena na vrat. Zadržite položaj 5-10 sekundi pa ponovite 10 puta.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

2. Upiranje suprotne ruke u koljeno

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Početni je na leđima, noge su savijene u koljenima, a stopala na podu. Ispod potiljka stavite mali jastučić ili ručnik, a vrat izdužite. Leđa stisnite o pod. Ispod lumbalnog dijela kralježnice ne smije ostati rupa. Dišite.

Za jačanje bočnih trbušnih mišića

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Iz početnog položaja na leđima odignite jednu nogu od poda i dlanom suprotne ruke gurajte u koljeno podignute noge. Položaj zadržite od 5 do 10 sekundi. Naizmjence ponovite sa svakom nogom po pet ponavljanja.

3. Vježba upiranja u oba koljena

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Početni je položaj na leđima. Ruke su uz tijelo, a noge zgrčene u koljenima. Ispod potiljka obavezno stavite ručnik ili mali jastuk. Dišite. Kad počnete s vježbom, odignite jednu po jednu nogu od poda kako biste rasteretili kralježnicu.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Uključeni su svi trbušni mišići

Noge su sad savijene u koljenima. Ruke prekrižite i istodobno gurajte s oba dlana u koljena. Položaj zadržite od 5 do 10 sekundi. Spustite jednu po jednu nogu na pod baš kao što ste ih podigli. Vježbu ponovite deset puta.

4. Vježba za trbuh s nogama na stolici

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Ova vježba namijenjena je starijima ili ljudima kojima je naporno noge “držati” u zraku pa si mogu pomoći stolicom. Lezite na leđa, ruke neka su vam uz tijelo, a pete stavite na stolicu.

Lakši položaj za više efikasnosti

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Ruke prekrižite pa dlanove položite na koljena te istodobno gurajte oba dlana u koljena. Položaj, bez odizanja glave od poda, zadržite od 5 do 10 sekundi, pa vježbu ponovite deset puta.

5. Vježba odizanja zdjelice

Zauzmite četveronožni položaj, klečeći i s dlanovima ispod ramena. Bitno je da korijeni dlanova budu točno ispod i u širini ramena, a koljena ispod i u širini bokova. Leđa moraju biti ravna. Oslonite se čvrsto na nožne prste i dlanove.

Utegnuto tijelo je glavni preduvjet

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Ruke prekrižite pa dlanove položite na koljena te istodobno gurajte oba dlana u koljena. Položaj, bez odizanja glave od poda, zadržite od 5 do 10 sekundi, pa vježbu ponovite deset puta.

6. Vježba suprotna ruka i suprotna noga

Zauzmite četveronožni položaj. Gornji dio stopala neka vam bude na podlozi. Dlanovi neka su ispod. Zauzmite četveronožni položaj. Gornji dio stopala neka vam bude na podlozi. Dlanovi neka su ispod i u širini ramena, a koljena ispod i u širini bokova. Leđa moraju biti ravna. i u širini ramena, a koljena ispod i u širini bokova. Leđa moraju biti ravna.

Najviše rade stražnjica i leđa

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Odižite suprotnu ruku i nogu od podloge, ali pritom pazite da leđa ostanu ravna, a trbuh zategnut. Zadržite položaj pet sekundi i naizmjence odradite svaku stranu po pet ponavljanja.

7. Most za bolju povezanost trupa

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Zauzmite početni položaj na leđima. Noge su savijene u koljenima, a stopala su na podu, dok je ruke najbolje položiti ispod prsa. Polako odižite stražnjicu od poda kao da radite most, ali samo do lopatica. Spuštanje mora biti isto tako lagano.Zauzmite početni položaj na leđima. Noge su savijene u koljenima, a stopala su na podu, dok je ruke najbolje položiti ispod prsa. Polako odižite stražnjicu od poda kao da radite most, ali samo do lopatica. Spuštanje mora biti isto tako lagano.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Kukove ne odižite previše visoko

Vježbu možete raditi tako da zadržite krajnji položaj 5-10 sekundi ili dižete i spuštate stražnjicu bez zadržavanja 10 ponavljanja. Kod ove vježbe je bitno da od poda prvo odignete križnu kost, pa se zatim kralježak po kralježak dižete u most.

