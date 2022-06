Pomozite djeci da lakše prebole razvod: Nemojte ih dovoditi u situaciju da moraju birati stranu

Razvod je vjerojatno jedan od najmučnijih procesa kroz koji prolaze roditelji, ali i djeca. No roditelji trebaju znati da, ako je već došlo do toga da planiraju razvod, postoje načini da djeci olakšaju putovanje kroz taj proces, rekao je dječji psiholog Vincent Papaleo u svom podcastu 'Pitajte me sve o utjecaju razvoda na djecu', čije preporuke prenosi The Sun.

Prva važna stvar koju možete učiniti dok se razvodite je izbjegavati sukobe pred djecom, ističe stručnjak.

- Jedna devetogodišnja djevojčica jednom mi je rekla: 'Moji mama i tata ne shvaćaju. Ja sam na pola tatina, na pola mamina i kad se svađaju, čini mi se kao da su dvije polovice onoga što jesam u sukobu i ne mogu se osjećati cjelovitom'. Ova izjava oduzima dah! – kaže Papaleo. Kaže kako je podijelio tu anegdotu s puno mladih ljudi, koji su prošli kroz razvod roditelja i većina njih na to je odgovorila rečenicom: 'Točno tako se i meni čini, kao da sam slomljena i podijeljena osoba'.

- To je ono što morate nastojati izbjeći, a glavni je način to da izbjegavate sukobe pred djecom, odnosno uvlačenje djece u sukob s partnerom – savjetuje psiholog. Dodaje kako postoje tri ključne točke koje je prepoznao kao uobičajene probleme zbog kojih djeca pate dok se njihovi roditelji razvode.

- Prvo, djeca ne žele čuti priču svojih roditelja. Drugo, oni ne žele prenositi poruke između svojih roditelja niti biti odgovorni za njihovu međusobnu komunikaciju. I za kraj, oni ne žele čuti niti svoje roditelje, niti neke druge bliske osobe da govore loše o njihovim roditeljima. A mnoga djeca koju susrećem kažu da ih roditelji stalno petljaju u svoj sukob, stalno pričaju o svome sukobu s drugim roditeljem, govore negativno i loše jedno o drugome. To stvara napetost i sukob koji dijete ne može razumjeti niti se može nositi s tim – upozorava.

'Posao' je roditelja da štite djecu, a jedan od najboljih primjera za to je razmišljanje jednog roditelja o tome kako dijete mora zadržati dobar odnos s njegovim bivšim partnerom.

- Zato donosite odluke očima svoje djece, tako da učinite ono što je najbolje za njih – kaže, uz nekoliko savjeta. Prvo, važno je misliti na izbor riječi kad s djetetom razgovarate o razvodu.

- Nemojte djeci iznositi komplicirane, detaljne i dugačke priče o tome zašto se rastajete, radije im predočite samo činjenice. Na primjer: 'Mama i ja, ili tata i ja, imali smo nekih poteškoća, nismo ih uspjeli prebroditi i nismo više mogli biti prijatelji, pa smo odlučili da više ne živimo zajedno i rastavit ćemo se'. Dakle, izravno, jasno i konkretno. Svakako naglasite djetetu da ga oboje i dalje neizmjerno volite te da ćete se potruditi da sve bude u redu, jer je djetetu to važno – kaže psiholog Papaleo.

Kaže kako će djeca kasnije sigurno trebati puno više informacija, no u prvom razgovoru ovo je najvažnije što trebaju dobiti da bi lakše shvatili suštinu poruke.

Ujedno, pazite na znakove kojima vam dijete pokazuje da se ne može dobro nositi s vašim razvodom.

- Djeca u mlađoj dobi često vrlo transparentno pokazuju da se ne mogu nositi s tim i to je relativno lako primijetiti. Tinejdžeri su nešto kompliciranija skupina, posebno kad je u pitanju osjećaj lojalnosti prema roditeljima, jer je njihovo razumijevanje razdvajanja i novih okolnosti često sasvim drugačije. To su djeca koja mogu razmišljati o tome kako se roditelji osjećaju, sposobna su za empatiju te mogu formirati svoje stavove o ponašanju svojih roditelja. Važno je spriječiti da u situaciji u kojoj su suočeni sa sukobom samo pobjegnu tražiti razumijevanje u grupi svojih vršnjaka. Jer, iako s jedne strane u toj grupi mogu dobiti podršku, veliki je rizik da završe u grupi koja će ih izložiti problemima – pojašnjava Papaleo.



