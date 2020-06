Kako se nositi s koronom oko nas: 'Na plaži nećete nositi masku, ali izbjegavajte gužvu'

Jednostavno treba prihvatiti novu stvarnost i pojedinačnu odgovornost da naše i zdravlje naših bližnjih ovisi o našem ponašanju, istaknula je psihologinja Mirjana Nazor.

<p>Iz dana u dan postaje jasno da virus nije nestao s toplijim ljetnim vremenom.</p><p><strong>Pogledajte video: Psiholozi i epidemiolozi savjetuju kako se nositi s povećanjem zaraze</strong></p><p>- To je sad naš život, virus je stalno prisutan i tu je, oko nas. S tim treba jednostavno živjeti. Ono što situaciju čini lakšom za podnijeti jest činjenica da imamo moćno oružje u borbi protiv njega, a to je higijena i distanca. Ne rukujte se, nosite masku i perite ruke. Na taj način dali ste sve od sebe da se zaštitite - savjetuje psihologinja prof. <strong>Mirjana Krizmanić</strong>.</p><p><br/> Njezina kolegica <strong>Mirjana Nazor </strong>ističe kako ljude odgajamo tako da je bliski kontakt vrlo važan, pa već od malih nogu dajemo poljubac baki, stricu ili rođaku. Sada je vrijeme da naučimo živjeti bez toga jer smo u novoj verziji stvarnosti.</p><p>- Ako znamo da ne poštujući preporuke ugrožavamo i sebe i druge, vjerujem da se možemo kontrolirati. Iako nam je kao bićima tjelesni kontakt nužan i donedavno smo se svi ljubili, grlili i rukovali, jednostavno treba prihvatiti novu stvarnost i pojedinačnu odgovornost da naše i zdravlje naših bližnjih ovisi o našem ponašanju - istaknula je Nazor.</p><p>Odgovorno ponašanje pojačava dojam da smo učinili nešto korisno za sebe i druge. To će nam olakšati teške trenutke s kojima se suočavamo, a može nas pripremiti za još teže koji nas možda očekuju u skoroj budućnosti.</p><p><br/> - Sada je pravo vrijeme da planirate unaprijed, pa valja promisliti o tome koji nas izazovi čekaju u jesenskim mjesecima. Možda ćemo opet raditi od kuće, a možda će i nastava opet biti na daljinu. Zato valja pripremiti dio stana i pretvoriti ga u ured ili učionicu - savjetuje predsjednica Hrvatske psihološke komore i klinička psihologinja <strong>Andreja Bogdan</strong>.</p><p>Kaže kako nas je prvi val virusa uhvatio nespremne pa je većina ljudi kod kuće improvizirala stvarajući prostor za rad i učenje, a sad već znamo kako bi, u slučaju ponovne karantene, sve moglo izgledati pa imamo dovoljno vremena da se prilagodimo.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Đikić: Preagresivno smo otvorili granice</strong></p><p>Prilagodba je proces kroz koji svi prolazimo, ističu naše sugovornice, pa iako ima pojedinaca kojima je izolacija i manje kontakata dobro došlo da se odmore od posla ili prijatelja, većina ljudi se teško nosila s tim.</p><p>- Čini mi se da je puno ljudi svjesno da korona nije otišla i da je cijelo vrijeme uz nas, tako da se nisu pretjerano šokirali novim žarištima. Smatram da je najpametnije što svi možemo napraviti za sebe držati se mjera higijene i propisa Stožera, a ne slušati savjete susjede ili bake koje misle da je to samo gripa - dodala je Krizmanić.</p><p><br/> - Mislim da je u ovoj situaciji najteže ljudima u domovima za starije jer, iako se mjere donose radi opće zaštite, one ne uzimaju u obzir psihološku komponentu. Tako imate starije ljude kojima je onemogućena komunikacija i od njih se traži da ostanu zatvoreni u sobama, pa se osjećaju kao da su u kazni - upozorila je Bogdan ističući kako stoga treba uspostaviti nove načine komunikacije s bližnjima u ustanovama kako bi se osjećali manje isključeno, osobito s obzirom na nove mjere zabrana posjeta.</p><p><br/> - Mislim da je dobar način da ostanemo savjesni u provođenju mjera stalno podsjećanje da su one tu kako bismo zaštitili sebe i voljene. Tada nam one ne bi trebale biti problem, nego jednostavno novo normalno ponašanje s kojim živimo - kazala je Mirjana Nazor.</p><p>Naši sugovornici ističu kako postoji bojazan oko ekonomskih posljedica, ali one su u usporedbi sa zdravljem zanemarive. Istraživanja domaćih stručnjaka s Filozofskog fakulteta pokazala su kako je 20 posto stanovništva osjetilo tijekom korona krize jaku razinu depresivnosti, a njih 18 posto visoku razinu tjeskobe.</p><p><br/> - Ti su rezultati alarmantni i govore u prilog činjenici da itekako treba misliti na očuvanje psihičkog zdravlja. Bojim se kako će ljudi još desetljećima osjećati posljedice, kao i nakon rata, ne kao traumatsko iskustvo i PTSP, ali svakako kao vrlo stresno i neugodno iskustvo - pojašnjava psihologinja Bogdan ističući kako svi koji su primijetili da imaju teškoće sa spavanjem, uznemireni su, uplašeni, depresivni i bezvoljni, mogu od liječnika opće prakse zatražiti uputnicu za razgovor sa psihologom.</p><p>Na stranicama <a href="http://www.psiholoska-komora.hr/about/">Hrvatske psihološke komore</a> također su brojevi telefona na kojima ljudi mogu dobiti stručne savjete psihologa, kao i knjižica <a href="http://www.psiholoska-komora.hr/static/documents/HPK-Koronavirus_i_mentalno_zdravlje.pdf">Korona i mentalno zdravlje </a>u kojoj su upute i savjeti kako se suočiti s posljedicama ove krize.</p><h2>Ne zaboravite na maske i rukavice dok ste na putu</h2><p>Mnogi se raduju dugom toplom ljetu i boravku na moru, no i prilikom izleta i ljetovanja treba imati na umu mjere opreza kako bismo spriječili infekciju COVID - 19.</p><p><br/> Gdje god boravili, vrijede opće mjere prevencije o kojima svi stručnjaci posljednjih mjeseci često govore. To su obavezna fizička distanca od najmanje dva metra između sugovornika, izbjegavanje fizičkog kontakta, nošenje maske u zatvorenim prostorima u kojima se kreće velik broj ljudi, kao i redovita higijena i što češće pranje ruku sapunom i vodom.</p><p><br/> - To su, ujedno, jedine mjere kojima svatko od nas može doprinijeti svojem zdravlju čak i ako ne postoje neke posebne mjere koje je za određeni grad ili područje propisao Stožer civilne zaštite. Jednostavno, to su mjere kojih se svi u cijeloj Hrvatskoj trebaju pridržavati - ističe predsjednik Hrvatskog epidemiološkog društva prim. mr. sc. <strong>Miroslav Venus</strong>, ravnatelj Virovitičko - podravskog Zavoda za javno zdravstvo „Sv. Rok“ te član županijskog Stožera civilne zaštite.</p><p><br/> Ipak, pred nama je sezona ljetovanja i dio ljudi će se sigurno opustiti, pa valja podsjetiti i na neke korake kojima možemo osigurati dodatnu zaštitu za sebe i članove svoje obitelji.</p><p>- Prije svega, prilikom spremanja na putovanje ili izlet ne zaboravite u torbu spremiti dodatni par rukavica, maski i dezinfekcijska sredstva. Imajte isto to i u torbici pri ruci, jer putujući do destinacije valja pripaziti gdje ćete zastati i popiti kavu ili protegnuti noge nakon duže vožnje. Čak i na takvim stajalištima valja imati na umu mjere samozaštite - savjetuje dr. Venus.<br/> Ističe kako je poželjno pažljivo birati destinaciju i svakako prije putovanja provjeriti epidemiološku situaciju na odredištu koje ste odabrali.</p><p><br/> - Poželjno je birati mjesta na kojima je manje ljudi, pa su tako kampovi bolji odabir od hotela. Ako ste preko agencije dobili znatno jeftiniju ponudu na nekom odredištu, svakako provjerite je li riječ doista o akciji kojom žele privući turiste ili su imali i neke druge probleme. Iako mnogi ističu da sobe i smještaj dezinficiraju s posebnom pažnjom, nije naodmet ako odmah po dolasku i sami temeljito dezinficirate prostor u kojem ćete boraviti jer ne znate tko je ondje odsjeo prije vas i kakav mu je zdravstveni status - nastavio je epidemiolog Venus dodajući kako su ljudi na odmoru skloni opustiti se i zaboraviti pravila, no ove godine zbog zaštite svog zdravlja i zdravlja najbližih članova obitelji ipak treba pripaziti na svaki detalj. Tako savjetuje da prilikom odlaska na plažu treba dobro promisliti o tome gdje ćete se kupati i kakvu plažu odabrati.</p><p><br/> - Naravno da je suludo sjediti s maskom na plaži i sumnjam da će ljudi to raditi. Na otvorenim prostorima vam ne treba maska, ali socijalna distanca tu igra veliku ulogu. Važno je da birate, kako se kaže, svoj kamen. Potražite plaže na kojima nema puno kupača i gdje je razmak između ljudi najmanje dva metra, a ne da jedni drugima sjedite na glavi. Ako su blizu vas turisti iz drugih država, odmaknite se i svakako što prije realizirajte distancu - savjetovao je on.</p><p><br/> Kazao je i kako su koncesionari na plažama dobili jasne upute epidemiologa oko toga na kojoj udaljenosti treba postaviti ležaljke te vjeruje da će se svi toga i pridržavati. Ako ste primijetili da se ne pridržavaju, istaknite to ili jednostavno potražite drugu plažu za kupanje.</p><p>Istaknuo je kako ista pravila vrijede i ako se odlučite za kraće izlete na selo ili odredišta bliže gradu gdje ćete boraviti kratko.<br/> - Uvijek imajte na umu da ne poznajete ljude s kojima dolazite u kontakt i ne znate njihov zdravstveni status - kazao je dr. Venus.</p><h2>Kod nejasnih nalaza ponoviti testove</h2><p>Nalaz testa može biti pozitivan ili negativan, a sve drugo zahtijeva ponavljanje, pa tako i pojam “granično pozitivan”. Čovjeku s tim nalazom treba pristupiti kao da je pozitivan - kaže dr. Venus.</p><h2>Još nije stigao drugi val virusa u Hrvatsku</h2><p>Mnogi znanstvenici najavili su kako s povratkom jeseni možemo očekivati drugi val virusa, a zbog naglog porasta oboljelih neki ističu da je on već stigao.</p><p><br/> - Ovo nije drugi val, još smo u prvom. Ovo su ostaci repova virusa, očito do sad neprepoznatih u pojedinim dijelovima zemlje, odnosno uvoz izvana. U Srbiji i BiH je epidemiološka situacija daleko lošija, a mnogi naši sugrađani su putovali ondje i dio njih se vrati zaražen - istaknuo je epidemiolog prim.dr. Miroslav Venus dodajući kako ne treba zanemariti mjere samozaštite kojima ćemo pokazati da brinemo o svojem, ali i o tuđem zdravlju.</p><h2>Kako se ponašati da izbjegnemo širenje virusa</h2><p><strong>Redovita higijena ruku</strong> - Ruke treba što češće prati kao i održavati redovitu higijenu<br/> <strong>Sapun i voda su najbolji</strong> - Ruke sapunom pod tekućom vodom perite 20 sekundi<br/> <strong>Ne zaboravite dezinfekciju ruku </strong>- Dezinficijens mora sadržavati barem 60 posto alkohola<br/> <strong>Mjerite temperaturu</strong> - Povišena temperatura je među simptomima ove bolesti</p><p><br/> <strong>Izbjegavajte mjesta s puno ljudi</strong> - Gužve u trgovinama i kafićima treba izbjegavati<br/> <strong>Kišite i kašljite u lakat </strong>- Prekrijte usta laktom dok kišete ili kašljete<br/> <strong>Uvijek nosite uz sebe masku</strong> - Masku za lice koristite u zatvorenim prostorima<br/> <strong>Nosite rukavice</strong> - Kad izlazite iz stana nosite jednokratne rukavice</p><p><strong>Ne dodirujte kvake i ruhohvate</strong> - mjesta koja dodiruje puno ljudi mogu biti izvor zaraze<br/> <strong>Pripazite na razmak od drugih </strong>- odmaknite se barem dva metra od sugovornika<br/> <strong>Operite voće i povrće</strong> - u čistoj vodi dobro operite voće i povrće koje jedete<br/> <strong>Dezinficirajte površine u stanu</strong> - Redovito dezinficirajte sve površine u svojem stanu</p><h2>Koji su simptomi korona virusa</h2><p><strong>Povišena temperatura</strong><strong> </strong>- Među prvim simptomima je povišena tjelesna temperatura<br/> <strong>Možete i kašljati</strong> - Među simptomima su kašalj te otežano disanje</p><p><br/> <strong>Inkubacija traje do dva tjedna </strong>- Simptomi bolesti se mogu javiti od dva do 14 dana<br/> <strong>Nalaz testa je pozitivan</strong> - Serološka analiza pokazuje prisustvo antitijela u krvi<br/> <strong>PCR test jedini mjerodavan</strong> - Jedini službeni dijagnostički test za Covid-19 je PCR, bris nosa<br/> <strong>Gubitak mirisa i okusa</strong> - Stručnjaci kažu da oboljeli gube osjet mirisa i okusa<br/> <strong>Zimica i bol u mišićima</strong> - to su još neki od simptoma<br/> <strong>Često imaju i probavne tegobe</strong> - Mnogi oboljeli kažu da su imali teške proljeve</p>