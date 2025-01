Serija ‘Dinastija’ proglašena je najboljom sapunicom ikad

PLUS+

"Kraljica krimića" umrla je s 85. godina. Inspiraciju za svoja djela dobila je radeći u ljekarni. Njen najslavniji lik, Hercule Poirot, do danas je jedini izmišljeni lik čija je osmrtnica objavljena u The New York Timesu...