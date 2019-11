Porezom na ugljik spasit ćemo Zemlju i opet potaknuti tržište

Ušli smo u klimatski kasino i bacili kockice globalnog zagrijavanja, ali još ima vremena za okretanje i izlazak iz kockarnice, kaže Willam Nordhaus, američki ekonomist.

Ovaj dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju u knjizi “The Climate Casino: Risk, Uncertainty, and Economics for a Warming World” navodi korake za smanjenje opasnosti od globalnog zagrijavanja. Nekoliko je rješenja za usporavanje klimatskih promjena, ali najperspektivnije je ono koje uključuje “ublažavanje” emisija ugljikova dioksida i drugih stakleničkih plinova. No takav je pristup skup. Za postizanje međunarodnih klimatskih ciljeva to će stajati od 1 do 2 posto svjetskog dohotka.

Foto: Promo

- Kad fosilna goriva izgaraju, ugljikov dioksid izgara u atmosferu, a to dovodi do mnogih potencijalno štetnih utjecaja. Glavna lekcija iz ekonomije je da se neregulirana tržišta ne mogu učinkovito nositi sa štetnim vanjskim efektima – tvrdi Nordhaus.

Da bi svaka politika smanjenja emisija ugljika bila učinkovita, ona mora povećati tržišnu cijenu ugljikova dioksida i emisiju drugih stakleničkih plinova. Te cijene se mogu povećati stavljanjem ograničenja na količinu dopuštenih emisija ili ubiranjem poreza na emisiju ugljika (“porez na ugljik”).

Povećanjem cijene ugljika potrošači će znati koja roba i usluge proizvode najviše emisija ugljika te da ih treba koristiti štedljivije. Znat će kolika su ulaganja u ugljik i kako umjesto njih u proizvodnji koristiti manje ili nimalo ugljika (poput prirodnog plina ili vjetroelektrane). Tako će se poduzeća potaknuti na prelazak na nisko-ugljične tehnologije.

- Treće, ovakva politika dat će tržišne poticaje izumiteljima, inovatorima i investicijskim bankarima da izmišljaju, financiraju, razvijaju i uvode nove proizvode i procese s niskim udjelom ugljika – zaključuje.

