Poruka o ljubavi? Što u govoru reći na očevu trećem vjenčanju

Moj se otac dva puta ženio prije nego što sam se rodio, jednom sa ženom koju sam upoznao mnogo kasnije, a jednom s majkom. Kad me je u kolovozu zamolio da ceremoniji njegovog trećeg vjenčanja održim govor, mislio sam kako je to nešto za što nisam sposoban.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Što bi, pobogu, mogao reći jedan sin o braku svom ocu koji je već dva puta razveden te se prema ljubavi ponaša kao potrošna roba, pitao se autor romana "Bulletproof Vest" i ugledni novinar New York Timesa s nekoliko nagrada za svoj rad.

Živio sam s oba roditelja kao dijete, ali nekako mi je najranije sjećanje na oca kako ga dozivam jedne večeri kad sam imao oko 7 godina, a on je bio na poslovnom putovanju. Dijelile su nas tri vremenske zone, no moja je majka nekako uspjela doći do njega u njegovoj hotelskoj sobi te mu reći kako ne mogu spavati.

Mene su mučile misli o smrti na način na koji su se druga djeca brinula zbog mraka. Sjećam se kako me je utješio, a njegova sposobnost da bude tu za mene - telefonom, na bilo koji drugi način - rasla je kako sam i ja rastao.

Moji su se roditelji prijateljski razveli kad sam imao 14 godina, ali na kraju su nemiri vezani uz pubertet i odrastanje donijeli brojne izazove, pa sam do fakulteta već prolazio kroz neke oblike rehabilitacije. Uvijek sam imao spremnu torbu za dizanje sidra, putujući između ljudi i adresa, želja i neuspjeha.

Bio sam anksiozan, naporan k'o vrag i problematičan dečko. Možda je baš zbog svega toga moj otac dolazio u posjetu kamo god bih ja otišao, da me prizemlji.

Bilo da sam bio u rehabilitacijskom centru u Utahu ili na vojnoj akademiji u Pennsylvaniji (gdje sam molio roditelje da me pošalju nakon terorističkih napada 11. rujna, kad sam bio premlad za službu u vojsci ali željan 'davanja domovini'), u mračnoj hotelskoj sobi u Miamiju. Moj otac bi sjeo na avion i doletio da vidi svog sina, makar samo na nekoliko sati.

Kad sam nekoliko godina živio u Georgiji, borio sam se s depresijom i tjeskobom, a moja stalna putovanja bila su i razlog i rezultat mojih neodlučnosti. Udomio sam mačku, Noela. Jedne mi je večeri moj tata na telefon rekao da si stavim mačku u krilo i otpustim tjeskobu.

Jesam, i uspjelo je. Na trenutak sam osjetio kako me preplavio val ljubavi. Noel je svuda putovao sa mnom. Prošli smo više desetaka država i brojne stanove i kuće između. U Queensu sam upoznao ženu koja je mrzila mačke, ali se predomislila kad je upoznala Noela. Počela se igrati s njim više nego ja.

U tim godinama, posjete moga oca poprimale su oblik susreta za ručak. Svidjela mu se moja djevojka, bio je sretan zbog naše odluke da živimo zajedno, a ponekad bi moj ljubavni život i izlaske znao uspoređivati sa svojim.

Nakon razvoda izlazio je s nekoliko žena. Ponekad sam mislio da je razvod mojih roditelja bio toliko tipičan da je bio više klišej nego katastrofa. Ali u drugim vremenima osjećao sam kako iza njega stoji nešto duboko bitno: napuštanje obećanja.

U narednim godinama svidjelo mi se nekoliko djevojaka mog oca, puno njih mi se nije svidjelo, no generalno sam bio sretan zbog činjenice da mi i dalje možemo provoditi dosta vremena zajedno unatoč njima.

Jedne večeri prije nego što sam oženio svoju djevojku/ nekadašnju mrziteljicu mačaka, moj je otac doletio u Boston gdje sam imao predavanje. Sljedećeg smo jutra zajedno otišli u New York, gdje je stajao do mene pod tradicionalnom židovskom huppom.

"Stojimo ovdje kako bismo muškarcu i ženi dopustili da sjednu na svoje mjesto".

Večer uoči njegovog vjenčanja, moj me otac pitao što bih ja učinio drugačije nego što je on učinio u svom braku. Želio sam ga pitati na koji brak točno misli, jer je već bio u dva, no shvaćao sam da cilja na onaj s mojom majkom.

"Slušao bih više", rekao sam. "I usudio bih se uvijek biti prisutan."

Bio je to iskren i otvoren trenutak između nas dvoje i on je rekao "Vaša majka je uvijek bila tako bliska s tobom i sestrom, a i ja sam bio blizak s vama jer smo i ona i ja žudjeli za ljubavlju". Ja mislim da su moji roditelji dugo vremena bili sretno zaljubljeni. Mislio sam na Noel i na moju zaručnicu i našu budućnost zajedno. Htio sam reći svom ocu da je moj jedini cilj u braku ona istinska, prava ljubav, a nipošto razvod.

Razvod sam doživljavao kao crnu prekretnicu u povijesti naše obitelji. Za mene je on značio da moj otac nije pun ljubavi i posvećenosti, već egoist. Ono što nisam uspio shvatiti je bila činjenica da unatoč njegovom razlazu s mojom majkom, uspio je održati vezu između nas kao obitelji, ne kroz njihov brak već kroz vrijeme koje je i dalje provodio s nama.

U narednim je godinama dolazio viđati me u London gdje sam živio i radio, ponudio mi je da neko vrijeme boravim kod njega u Miamiju i otputovao je u Normandiju kako bi u moje ime preuzeo jednu nagradu jer sam ja bio na vjenčanju rođaka.

Njegova prisutnost i posvećenost tada učinila ga je mojim stalnim suputnikom i stijenom, jer je bio tu i kad sam ga trebao i kad nisam. Stoga sam za njegovo vjenčanje pripremio govor.

Pisao sam o ulozi prolaska vremena, o tome kako je svoju ljubav davao i kroz mene, svog sina. Bio je to govor o tome kako me njegova ljubav pratila gdje god sam išao i o tome kako će sada moja ljubav pratiti njega, isto kao što se nadam da će biti slučaj i s mojim tromjesečnim sinom.

Najviše od svega, govorio sam o tome kako sam sa svojom obitelji došao na njegovo vjenčanje. Moji osjećaje za dom i mjesto, pripadnost i obitelj stanovali su ne unutar četiri zida, već poput mog oca, tamo gdje su moji voljeni.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: