Botaničari ističu kako su u Splitu među prvima posadili jednu od dvije autohtone europske vrste palme, koje su danas rijetkost, a na cijeloj Rivi ukupno ih je 140
Posadili palme kako bi snimili najljepšu splitsku razglednicu
Umjesto velikih stabala murvi ili duda koja su na splitskoj Rivi pružala hlad, arhitekti su odlučili redizajnirati je i posaditi palme. Kako je grad već te 1920. bio turističko odredište, plodovi koji su padali sa stabla duda imali su neugodan miris i smetali su pješacima, koji bi ih razgazili stvarajući nered. Palme bi dodatno pružile dojam mediteranskog odredišta pa su prve sadnice naručili iz rasadnika na Visu i posadili ih 8. kolovoza te godine.
