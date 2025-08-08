Posadili palme kako bi snimili najljepšu splitsku razglednicu

Umjesto velikih stabala murvi ili duda koja su na splitskoj Rivi pružala hlad, arhitekti su odlučili redizajnirati je i posaditi palme. Kako je grad već te 1920. bio turističko odredište, plodovi koji su padali sa stabla duda imali su neugodan miris i smetali su pješacima, koji bi ih razgazili stvarajući nered. Palme bi dodatno pružile dojam mediteranskog odredišta pa su prve sadnice naručili iz rasadnika na Visu i posadili ih 8. kolovoza te godine.

