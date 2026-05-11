Posadite ih! Ovo su biljke koje tjeraju puževe i ose iz vrta

Piše Anamarija Dukši,
Čitanje članka: 2 min
Izbjegnite korištenje jakih pesticida u vrtu - zaštite svoje plodove na prirodan način. Donosimo vam sedam najboljih biljaka koje možete koristiti kao prirodnu zaštitu

Zaštita vašeg vrta od štetnika ne mora uključivati kemikalije. Osim što možete koristiti prekrasne biljke kako biste svom vanjskom prostoru dali novo, proljetno ruho, one mogu djelovati i kao prirodni repelenti protiv insekata i puževa.

To znači da možete izbjeći korištenje jakih pesticida u vrtu i pritom ne naštetiti životinjama. Evo sedam najboljih biljaka koje možete koristiti kao prirodnu zaštitu:

Lavanda

Ova mirisna biljka ne samo da će vaš vrt učiniti ugodnim i mirisnim, već može odbijati brojne štetnike poput moljaca, buha i osa.

Njezin jak miris djeluje kao prirodni repelent koji prikriva mirise hrane i ometa insekte u potrazi za njom. Tako se prostor štiti bez štete za korisne oprašivače.

Metvica (menta)

Jak miris metvice prirodno odbija mnoge insekte, uključujući ose. Njezin mentol također pomaže u tjeranju lisnih uši, buhača i moljaca.

Ipak, može se brzo i nekontrolirano širiti, pa je najbolje saditi je u posudama koje se ukopaju u zemlju blizu biljaka koje želite zaštititi. Osim toga, metvica je jednostavna za uzgoj i odličan je dodatak ljetnim jelima i osvježavajućim napitcima.

Francuski neven

Prema stručnjaku Moshu Latifiju, suvlasniku EcoCare Pest Managementa, francuski neven je jedan od “najbolje istraženih” prirodnih odbijača štetnika.

Njegov jak miris zbunjuje i odbija lisne uši i bijele mušice iznad zemlje, odvlačeći ih od povrća.

Vlasac

Osim što je odličan dodatak jelima, vlasac je i vrlo učinkovit u vrtu. Njegovi sumporni spojevi i jak miris prirodno odbijaju puževe, lisne uši, mrkvinu muhu i druge štetnike.

Posebno dobro uspijeva uz rajčice i mrkvu te se lako uklapa u povrtne gredice.

Ukrasni luk (allium)

Miris sličan luku ometa štetnike u pronalasku biljaka domaćina. Puževi uglavnom izbjegavaju područja gdje rastu alliumi, a njihov miris djeluje kao prirodna barijera koja štiti osjetljivije biljke.

Mosh Latifi objašnjava: 'Ukrasni alliumi sadrže iste sumporne spojeve kao češnjak i luk, ali su praktičniji za sadnju u mješovitim povrtnjacima zbog uspravnog rasta i dulje vegetacije.'

Njihova zaštita djeluje i ispod zemlje, odbijajući štetnike poput ličinki i nematoda.

Ružmarin

Ovaj grm, mirisa nalik boru, osim što uljepšava vrt, pomaže u odbijanju osa, puževa i drugih štetnika. Njegova eterična ulja mogu zaštititi povrće u vrtu.

Latifi objašnjava: 'Jake hlapljive tvari u ružmarinu maskiraju miris lišća mrkve, što otežava štetnicima da ga pronađu.'

Dragoljub (nasturtium)

Ova biljka odbija lisne uši, crne mušice, kupusne bijele leptire i bijele mušice. Također djeluje kao 'žrtvena biljka' - privlači štetnike na sebe i tako štiti ostalo povrće.

Latifi kaže: 'Lisne uši i crne mušice toliko privlači da koloniziraju dragoljub umjesto okolnog povrća.' Preporučuje se sadnja na rubovima povrtnih gredica. Ako se jako napadne štetnicima, treba je ukloniti, piše The Sun.

