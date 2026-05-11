Posadite ih! Ovo su biljke koje tjeraju puževe i ose iz vrta

Zaštita vašeg vrta od štetnika ne mora uključivati kemikalije. Osim što možete koristiti prekrasne biljke kako biste svom vanjskom prostoru dali novo, proljetno ruho, one mogu djelovati i kao prirodni repelenti protiv insekata i puževa.

To znači da možete izbjeći korištenje jakih pesticida u vrtu i pritom ne naštetiti životinjama. Evo sedam najboljih biljaka koje možete koristiti kao prirodnu zaštitu:

Lavanda

Ova mirisna biljka ne samo da će vaš vrt učiniti ugodnim i mirisnim, već može odbijati brojne štetnike poput moljaca, buha i osa.

Njezin jak miris djeluje kao prirodni repelent koji prikriva mirise hrane i ometa insekte u potrazi za njom. Tako se prostor štiti bez štete za korisne oprašivače.

Metvica (menta)

Jak miris metvice prirodno odbija mnoge insekte, uključujući ose. Njezin mentol također pomaže u tjeranju lisnih uši, buhača i moljaca.

Ipak, može se brzo i nekontrolirano širiti, pa je najbolje saditi je u posudama koje se ukopaju u zemlju blizu biljaka koje želite zaštititi. Osim toga, metvica je jednostavna za uzgoj i odličan je dodatak ljetnim jelima i osvježavajućim napitcima.

Francuski neven

Prema stručnjaku Moshu Latifiju, suvlasniku EcoCare Pest Managementa, francuski neven je jedan od “najbolje istraženih” prirodnih odbijača štetnika.

Njegov jak miris zbunjuje i odbija lisne uši i bijele mušice iznad zemlje, odvlačeći ih od povrća.

Vlasac

Osim što je odličan dodatak jelima, vlasac je i vrlo učinkovit u vrtu. Njegovi sumporni spojevi i jak miris prirodno odbijaju puževe, lisne uši, mrkvinu muhu i druge štetnike.

Posebno dobro uspijeva uz rajčice i mrkvu te se lako uklapa u povrtne gredice.

Ukrasni luk (allium)

Miris sličan luku ometa štetnike u pronalasku biljaka domaćina. Puževi uglavnom izbjegavaju područja gdje rastu alliumi, a njihov miris djeluje kao prirodna barijera koja štiti osjetljivije biljke.

Mosh Latifi objašnjava: 'Ukrasni alliumi sadrže iste sumporne spojeve kao češnjak i luk, ali su praktičniji za sadnju u mješovitim povrtnjacima zbog uspravnog rasta i dulje vegetacije.'

Njihova zaštita djeluje i ispod zemlje, odbijajući štetnike poput ličinki i nematoda.

Ružmarin

Ovaj grm, mirisa nalik boru, osim što uljepšava vrt, pomaže u odbijanju osa, puževa i drugih štetnika. Njegova eterična ulja mogu zaštititi povrće u vrtu.

Latifi objašnjava: 'Jake hlapljive tvari u ružmarinu maskiraju miris lišća mrkve, što otežava štetnicima da ga pronađu.'

Dragoljub (nasturtium)

Ova biljka odbija lisne uši, crne mušice, kupusne bijele leptire i bijele mušice. Također djeluje kao 'žrtvena biljka' - privlači štetnike na sebe i tako štiti ostalo povrće.

Latifi kaže: 'Lisne uši i crne mušice toliko privlači da koloniziraju dragoljub umjesto okolnog povrća.' Preporučuje se sadnja na rubovima povrtnih gredica. Ako se jako napadne štetnicima, treba je ukloniti, piše The Sun.