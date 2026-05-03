Posadite ovo u svibnju i cijelo ljeto ćete imati svježe povrće: Tu je lista od 12 biljaka...

Svibanj je mjesec buđenja prirode i idealno vrijeme da zasučete rukave i stvorite vlastitu oazu svježeg povrća. Dani su duži, temperature ugodnije, a tlo se napokon dovoljno zagrijalo da primi sjeme i presadnice koje će vas nagraditi obilnom ljetnom žetvom
RAJČICA.
Rajčica je jedna od najpopularnijih vrtnih kultura koja traži puno sunca, topline i redovito zalijevanje. Najbolje uspijeva u rahloj, hranjivoj zemlji te joj je potrebna potpora kako bi pravilno rasla. Redovito uklanjanje zaperaka i pravilna njega osiguravaju obilniji i kvalitetniji urod.
TIKVENJAČE.
Sredinom svibnja, kada se tlo ugrije na barem 15 Celzijevih stupnjeva, vrijeme je za sadnju krastavaca, tikvica, bundeva i dinja. Ove kulture, poznate kao tikvenjače, možete sijati izravno u zemlju ili posaditi presadnice za nešto raniju berbu. Vole puno sunca i redovito zalijevanje, što će osigurati brži rast i spriječiti da plodovi krastavaca postanu gorki. Kako biste zaštitili svoje usjeve, uz njih posadite cvijeće poput nevena i dragoljuba, koji su poznati po tome da tjeraju lisne uši i druge štetočine. Prema vodiču za kombiniranu sadnju, pametno je izbjegavati sadnju krumpira u blizini tikvica, jer su obje biljke osjetljive na plamenjaču.
MAHUNARKE. Grah i mahune nezaobilazni su dio svakog ljetnog vrta. Sada je idealno vrijeme za njihovu sjetvu izravno u zemlju. Kako biste osigurali da svježe mahune berete tijekom cijelog ljeta, a ne sve odjednom, primijenite metodu sukcesivne sjetve. To znači da novu turu sjemena sijete svakih desetak do petnaest dana. Za brže klijanje, sjeme možete namočiti u vodi dan prije sjetve. Visoke sorte graha i mahuna trebaju potporanj, a za njih je odličan susjed kukuruz šećerac. Kukuruz služi kao prirodni oslonac za grah, dok grah obogaćuje tlo dušikom, koji je kukuruzu potreban za rast. S druge strane, izbjegavajte sadnju mahunarki u blizini luka i češnjaka jer oni mogu usporiti njihov rast.
KORJENASTO POVRĆE. Tijekom svibnja još uvijek možete sijati mrkvu, ciklu i rotkvice za ljetnu i jesensku berbu. Ključ uspjeha je održavanje vlažnosti površinskog sloja tla kako bi sitno sjeme moglo nesmetano klijati. Mrkva se odlično slaže s porilukom, jer jedno drugo štite od nametnika - poriluk tjera mrkvinu muhu, a mrkva porilukovog moljca. Rotkvice su brzorastuća kultura koja rahli tlo, pa ih je dobro sijati između redova povrća koje sporije raste.
NEZAOBILAZNO ZAČINSKO BILJE. Ljetna jela nezamisliva su bez svježih začina, a svibanj je savršen za njihovu sadnju. Bosiljak, peršin, origano, kopar i vlasac sada možete posijati izravno u vrt ili u posude na balkonu. Biljke koje vole toplinu, poput bosiljka, ružmarina i kadulje, sada će bujati na otvorenom. Mnogi začini nisu samo ukusni, već i korisni susjedi u vrtu. Menta posađena uz salatu tjera puževe, dok ružmarin odbija nametnike koji napadaju kupusnjače. Bosiljak je, kao što smo već spomenuli, najbolji prijatelj rajčice. Iskoristite svibanj i stvorite mirisni kutak koji će obogatiti i vaš vrt i vašu kuhinju.
KUKURUZ. Kada temperatura tla prijeđe 13 stupnjeva, vrijeme je i za sjetvu kukuruza šećerca. Sijte ga u blokove od nekoliko redova, a ne u jedan dugačak red, kako bi se osiguralo bolje oprašivanje vjetrom i puniji klipovi.
PAPRIKA.
Paprika je toploljubiva biljka koja zahtijeva zaštićeno i sunčano mjesto u vrtu. Osjetljiva je na nagle promjene temperature, pa je važno saditi je tek kada su noći dovoljno tople. Redovita prihrana i umjereno zalijevanje ključni su za razvoj plodova bogatog okusa.
PATLIDŽAN.
Patlidžan voli visoke temperature i puno svjetlosti, slično kao rajčica i paprika. Potrebna mu je plodna i dobro drenirana zemlja te redovita njega tijekom rasta. Budući da je osjetljiviji na hladnoću, posebno je važno dobro ga očvrsnuti prije sadnje na otvoreno.
SALATA. Uspijeva i u proljetnim i u jesenskim uvjetima, a posebno joj odgovaraju umjerene temperature. Može se sijati sukcesivno svakih desetak dana kako biste imali kontinuiranu berbu svježih listova. Najbolje uspijeva u rahlom, vlažnom tlu i polusjeni, jer previše sunca može uzrokovati prerano cvjetanje.
ŠPINAT. Brzo raste i voli svježije vrijeme, pa je svibanj idealan za posljednje proljetne sjetve. Potrebno mu je dovoljno vlage i plodno tlo kako bi razvio mekane i hranjive listove. Redovitim branjem potiče se rast novih listova, a može se uzgajati i u vrtu i u posudama.
