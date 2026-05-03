Posadite ovo u svibnju i cijelo ljeto ćete imati svježe povrće: Tu je lista od 12 biljaka...

TIKVENJAČE. Sredinom svibnja, kada se tlo ugrije na barem 15 Celzijevih stupnjeva, vrijeme je za sadnju krastavaca, tikvica, bundeva i dinja. Ove kulture, poznate kao tikvenjače, možete sijati izravno u zemlju ili posaditi presadnice za nešto raniju berbu. Vole puno sunca i redovito zalijevanje, što će osigurati brži rast i spriječiti da plodovi krastavaca postanu gorki. Kako biste zaštitili svoje usjeve, uz njih posadite cvijeće poput nevena i dragoljuba, koji su poznati po tome da tjeraju lisne uši i druge štetočine. Prema vodiču za kombiniranu sadnju, pametno je izbjegavati sadnju krumpira u blizini tikvica, jer su obje biljke osjetljive na plamenjaču.