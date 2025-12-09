Obavijesti

Posao preko kuverte ide za 200-300 tisuća starih dinara...

Piše Marijana Matković,
Posao preko kuverte ide za 200-300 tisuća starih dinara...
Foto: Arhiva Večernjeg lista

Na današnji dan 1968. godine Večernji donosi reportažu Zvonimira Milčeca pod naslovom:Zaposlenje na crnoj burzi. Milčec piše kako se u gradu sve češće može čuti da ljudima za zaposlenje traže novac

U Hrvatskoj se troši oko 33 milijuna i 177 kWh struje svaki dan, dok je dopuštena granica potrošnje oko 26 milijuna, zbog čega je situacija s akumulacijom struje sve gora. Ništa se nije promijenilo ni nakon preporuka građanima da štede struju. Zbog toga je Zajednica elektroprivrednih organizacija SR Hrvatske odlučila da će se od ponedjeljka, 10. prosinca provoditi odluka o iskopčanju struje u pojedinim djelovima grada, sve dok se situacija ne popravi, piše Večernji list na današnji dan 1978. godine. Dijelovi grada bit će bez struje jedan dan tjedno, od 7 do 14 sati, ističe se.

Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'
Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'

Posebno se ističe 8. ožujak 1908. godine kada je više od 15.000 izašlo na ulice New Yorka. Zahtijevale su kraće radno vrijeme, bolje plaće i pravo glasa. Godinu kasnije obilježen je Dan žena
Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice
Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice

Prema riječima Charlesa Millera taj se šivaći stroj značajno razlikovao od postojećih po tome što je omogućavao šivanje s dvije niti paralelno. To je omogućilo brže i kvalitetnije šivanje šavova
Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit
Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit

Drugačiji koncept i kataklizmički tekstovi dominirali su, a kritičari rock glazbe napali su Atomce. Međutim, u tri tjedna prodano je 16 000 primjeraka debi albuma. Publika je bila oduševljena

