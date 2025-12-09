Posao preko kuverte ide za 200-300 tisuća starih dinara...

U Hrvatskoj se troši oko 33 milijuna i 177 kWh struje svaki dan, dok je dopuštena granica potrošnje oko 26 milijuna, zbog čega je situacija s akumulacijom struje sve gora. Ništa se nije promijenilo ni nakon preporuka građanima da štede struju. Zbog toga je Zajednica elektroprivrednih organizacija SR Hrvatske odlučila da će se od ponedjeljka, 10. prosinca provoditi odluka o iskopčanju struje u pojedinim djelovima grada, sve dok se situacija ne popravi, piše Večernji list na današnji dan 1978. godine. Dijelovi grada bit će bez struje jedan dan tjedno, od 7 do 14 sati, ističe se.

