Posjetili smo zabavni park u Zagrebu: Evo što se sve nudi

Na Zagrebačkom velesajmu u paviljonima 35 i 36, službeno se jučer otvorio najveći obiteljski zabavni centar u Europi, Amazinga.

U njemu možete uživati u više od 20 atrakcija poput trampolin parka, moderne stijene za penjanje koja može izdržati do 180 kilograma, kartinga, virtualnih stimulacija i ninja poligona za one najmlađe. Posjetili smo zabavni park kroz koje su nas poveli vlasnici Matija Šefar, Jernej Čopi i Zvonko Zemljić.

- Od 2011. godine imamo Karting Arenu, a sjedište naše kompanije je u Zagrebu i Koperu. Napravili smo preko 80 projekata, a najviše po SAD-u, Kini i Saudijskoj Arabiji. U SAD-u smo se upoznali sa tematikom zabavnih parkova i to nas je inspiriralo da upravo nešto takvo otvorimo ovdje - kazao je jedan od vlasnika zabavnog parka Zvonko Zemljić.

- Pored toga da se ljudi zabave, ističemo da nam je sigurnost posjetitelja na prvom mjestu pa smo tako prije otvaranja radili mnogo sigurnosnih testova - kaže Zemljić.

Park je namijenjen za sve dobi - od 2 do 92 godine. Mogu doći i stariji ljudi koji su još vitalni.

Pojedinačne ulaznice i membership ulaznice za cijelu godinu

Pri ulasku u Amazingu prvo morate proći registraciju, a onda idete na recepciju gdje izabirete hoćete li uzeti pojedinačnu kartu za neku atrakciju ili ćete uzeti paket.

- Za prvih mjesec dana složili smo akcijski paket, odnosno 'Early bird membership' od 125 kuna mjesečno gdje će posjetitelji moći doći 365 dana u godini i uživati u atrakcijama - kaže Zvonko.

Bez membership paketa mogu se kupiti ulaznice od 50 kuna za jedan sat igre pa sve do 330 kuna za cijeli dan što uključuje korištenje svih atrakcija. Sve ovisi o tome koje atrakcija želite koristiti i koliko ćete vremena tamo provesti. Za skakanje u trampolin parku morate uzeti protuklizne čarape koje stoje 20 kuna, ali čarape se ne vraćaju tako da ih možete zadržati za sljedeći dolazak u ovaj avanturistički park.

- Cijene su prilagođene. Djeca do određene dobi ne mogu na sve atrakcije kao što i stariji ne mogu na atrakcije koje su namijenjene djeci - govori Zvonko.

Od skakanja na trampolinu do laserskog labirinta

Za one najmlađe tu je 'Softplay' u kojem prizemlje koriste djeca do 3 godine, a više razine koje izgledaju poput džungle i gusarskog broda mogu koristiti djeca od 4 do 12 godina. Za ljubitelje penjanja tu je i najmoderniji penjački sustav koji podnosi do 180 kilograma nosivosti, a kada se spuštate nećete naglo pasti. Spuštanje podsjeća na padobransko spuštanje. Osim toga tu je i adrenalinski park za kojeg je obavezna penjačka oprema i kaciga.

Djeca mogu uživati i u vožnji u autićima koji funkcioniraju na daljinsko upravljanje. Mogu odabrati i model autića, na primjer Audi ili Range Rover.

- Ono što jako privlači posjetitelje je laserski labirint i Laser Tag Arena. U laserskom labirintu morate u što kraćem vremenskom periodu proći labirint, a da ne dotaknete laser. Što se tiče Laser Tag Arene može se igrati u dva tima ili svi protiv svih. To je simulacija dječjeg rata koja je napravljena po uzoru na popularni Star Wars. Dizajnirana je kao napušteni svemirski brod sa ultravioletnom rasvjetom - objašnjava Zvonko.

Može se uzeti kao paket od 10 minuta ili 30 minuta sa pauzama.

Osim toga tu je i prostor koji se zove 'VR zona'. Tu možete pobjeći od stvarnosti i prepustiti se onoj virtualnoj. Pa tako virtualno možete jahati konja, voziti motor gdje je uključeno i prskanje vode zbog boljeg doživljaja, letjeti iznad gradova kao što su Dubai ili Peking. Tu je i simulacija za šest ljudi gdje sami možete odabrati temu simulacije od horora do adrenalinske vožnje na 'roller coasteru'.

Sve atrakcije koriste se na vlastitu odgovornost.

Park Marshali

Osim roditelja na djecu paze i zaposlenici koje oni nazivaju 'Park Marshali'. Zaposleno je oko 70 novih ljudi, a dosta ih je s Kineziološkog fakulteta te su svi položili i prošli protokole sigurnosti.

- Prije posla zaposlenici obavezno moraju proći kratki 'briefing' da im se objasne protokoli, da prođu sve atrakcije. Nekada moraju čak i pogledati video kako bi posjetiteljima bolje znali objasniti za što se koristi određena atrakcija - navodi Zemljić.

12 atrakcija zabavnog trampolin parka

Prije ulaska na trampolin Park Marshali 'zagriju' i osiguraju trampoline za skakanje. U ponudi je klasični trampolin, mali nogomet na trampolinu i košarka. U sredini se nalazi područje u kojem se na mekanoj gredi možete boriti s drugom osobom pomoću spužvastog valjka, a kada izgubite padnete u mnoštvo velikih mekanih kocki od spužve. Tu je i plavi trampolin za one iznad 15 godina kojemu je odskočnost četiri metra dok ostali trampolini imaju odskočnost maksimalno dva metra.

Nadalje, postoje trampolini s igrom pogađanja gdje dok skačete morate dotaknuti određene svjetleće tipke, zid za penjanje, kavez s lopticama, ninja poligon, skakanje na zračni jastuk, trampolin u kojem se vrte dvije prepreke koje morate izbjeći, trapezni skok i trampolini gdje s jednog povišenog trampolina možete izvoditi vratolomije i skakati na onaj niži.

- Imamo i svoju maskotu. Ime joj je Zinga, a ona nam svakodnevno uveseljava posjetitelje koji se vrlo rado fotografiju s njom - sa smiješkom govori Zvonko.

Party sobe za rođendane

U prostoru Amazinge nalaze se posebno uređene tematske rođendaonice za sve uzraste i sve rođendane.

- Sobe se mogu dekorirati po želji, a za slavljenika imamo posebni rođendanski tron u kojem se može slikati. Uz to, za svaku proslavu biti će zadužen zaposlenik koji će se brinuti za slavljenika i njegove goste - kaže Zvonko.

Osim rođendaonice, uskoro će u funkciji biti i konferencijske dvorane za razne sastanke i team buildinge koja će moći primiti veće grupe ljudi.

U sklopu Amazinge su i Karting Arena, Escape Room i Axe Throwing Arena. Zabavni park Amazinga raditi će od ponedjeljka do četvrtka od 14 do 21 sat, a od petka do nedjelje od 09 do 22 sata.

