Posjetite muzej i naučite nešto

Malo je mjesta u našem svijetu koja su edukativnija od muzeja. Uostalom, gdje bismo vidjeli i doživjeli toliko dijelova povijesti koji govore o našim precima?

Od prapovijesnih koplja do egipatskih mumija, od starogrčkih skulptura do srednjovjekovnih oklopa i od prvog radija do prvih zrakoplova korištenih u ratu tijekom Prvog svjetskog rata, muzeji imaju sve.

Zato je prilika da na Međunarodni dan muzeja odaberete barem jedan i posjetite ga sa svojom djecom kako biste odvojili vrijeme i uložili u obrazovanje u njegovu najfascinantnijem obliku.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

Važno je podignuti svijest o ulozi muzeja u razvoju društva i očuvanju kulturne baštine. Na Međunarodni dan muzeja, muzeji diljem svijeta žele skrenuti pozornost na svoju ulogu u komuniciranju bogate povijesti kulturne baštine.

Niz različitih studija i istraživanja sugerira da pojedinci koji redovito posjećuju muzeje i uživaju u umjetnosti su sretniji i osjećaju se manje usamljenima.

