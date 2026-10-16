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SIMBOL BOŽIĆNOG NEW YORKA

Posljednji Božić u kultnoj Plazi: Slavni hotel iz 'Sam u kući 2' zatvara svoja vrata

Piše Karolina Krčelić Marenić,
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Posljednji Božić u kultnoj Plazi: Slavni hotel iz 'Sam u kući 2' zatvara svoja vrata
Foto: Instagram/@theplazahotel/YouTube/Canva
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Jedan od najpoznatijih simbola božićnog New Yorka uskoro će zatvoriti svoja vrata. Legendarni hotel Plaza ove će godine posljednji put prije višegodišnje stanke ugostiti posjetitelje tijekom blagdana

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Smješten na prestižnoj Petoj aveniji, uz njujorški Central Park, hotel Plaza već više od stoljeća predstavlja simbol luksuza i elegancije. Od otvorenja 1907. godine ugostio je brojne poznate osobe, a posebno mjesto zauzima u srcima ljubitelja božićnih filmova.

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Mnogi ga pamte upravo iz kultnog filma 'Sam u kući 2: Izgubljen u New Yorku' iz 1992. godine, u kojem Kevin McCallister, kojeg glumi Macaulay Culkin, slučajno završava u New Yorku odvojen od svoje obitelji.

Foto: rtl

Kevin se u filmu služi očevom kreditnom karticom kako bi odsjeo u raskošnom hotelu, naručivao poslugu u sobu i uživao u luksuzu koji je daleko nadmašivao njegove godine. Upravo su ti prizori Plazu učinili jednim od najprepoznatljivijih mjesta među obožavateljima božićnog klasika.

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Posljednji Božić prije velike promjene

Ovogodišnja blagdanska sezona bit će posebno značajna za hotel i njegove posjetitelje. Naime, Plaza će u siječnju 2027. godine zatvoriti svoja vrata zbog opsežne obnove povijesnog pročelja, a radovi bi trebali trajati najmanje četiri godine.

To znači da će Božić 2026. biti posljednji koji će gosti ondje moći provesti prije dugotrajnog zatvaranja. Iako se hotel neće trajno zatvoriti, točan datum ponovnog otvaranja još nije potvrđen.

Kako piše Euronews, razlog zatvaranja opsežna je obnova povijesnog pročelja zgrade. Uprava hotela objasnila je da je riječ o zahtjevnom projektu kojim se želi očuvati arhitektonska i povijesna vrijednost građevine, ali i osigurati dugoročna sigurnost gostiju, zaposlenika i prolaznika.

Plaza bi posljednje goste trebala primiti 19. siječnja 2027., dok je početak radova predviđen za sljedeći dan. Obnova će trajati najmanje četiri godine, što znači da se hotel možda neće ponovno otvoriti prije 2031. godine. Točan datum ponovnog otvaranja još nije potvrđen. 

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Tijekom radova neće biti dostupne ni 282 hotelske sobe, kao ni poznati restoran Palm Court te prostori za održavanje svečanosti i drugih događanja. U zgradi se nalazi i 181 privatni stan, a zasad nije potpuno jasno kako će obnova utjecati na njihove stanare. 

Hotel Plaza već je prošao kroz veliku obnovu između 2005. i 2008. godine. Tada su radovi stajali oko 450 milijuna dolara, a dio hotela pretvoren je u luksuzne privatne stanove.

Tijekom više od stoljeća postojanja hotel je ugostio brojne svjetski poznate osobe, među kojima su bili članovi Beatlesa, Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Richard Burton, Frank Sinatra, Greta Garbo i književnik F. Scott Fitzgerald. Zahvaljujući bogatoj povijesti, prepoznatljivoj arhitekturi i brojnim pojavljivanjima u filmovima, Plaza je postala jedan od simbola New Yorka.

Iako će predstojeća obnova na nekoliko godina zaustaviti hotelski život u Plazi, nije riječ o trajnom zatvaranju. Cilj radova jest očuvati jednu od najpoznatijih njujorških građevina za buduće generacije.

No za sve koji su barem jednom poželjeli doživjeti Kevinovu božićnu pustolovinu, ovogodišnji blagdani imat će posebno značenje. Bit će to posljednji Božić u kultnoj Plazi prije duge stanke.

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