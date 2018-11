Poslovni moto: Svoje kreme uvijek prvo testiram na sebi

Osam godina pisala sam beauty blog, a kako sam imala problema s tenom, počela sam proučavati sastav proizvoda za njegu kože, jer ne možete odabrati dobar proizvod ako ne znate što se u njemu nalazi i što vam smeta, priča Jelena Skendžić (30), vlasnica beauty brenda Skintegra.

- S 26 godina dobila sam rozaceju, kroničnu bolest kod koje je koža jako osjetljiva. Počela sam istraživati. Kod proizvoda koji mi nisu odgovarali uspoređivala bih sastojke da vidim što je zajedničko - priča Jelena, diplomirana etnologinja i antropologinja, koja je ispočetka “zaplivala” u novinarstvu.

- Kao urednica beauty rubrike primijetila sam da vani postoje puno bolje kozmetičke opcije kojih kod nas nema. Bili smo zakinuti za minimalističke formule iz kojih je izbačeno sve što ne valja - govori Jelena, koja je pokrenula webshop Skintegre prije godinu i pol.

- Prvo sam to objavila na blogu. Počele su me sputavati misli tipa kako ću to i tko će to kupiti, ali imala sam potporu zaručnika, sadašnjeg supruga, koji je imao stabilan posao u IT-u. Digli smo poslovni kredit i čim smo lansirali stranicu, počele su stizati narudžbe - priča Jelena. Dodaje da je trebalo educirati ljude o tome zašto je dobro to što nude.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

- Svaki sam dan pisala tekstove i educirala ljude o tome kako prepoznati svoj tip kože, što se može očekivati od naših proizvoda... Bilo me je strah kako će to ljudi prihvatiti, no sve je krenulo metodom ‘snježne kugle’. Jednoj bi se ženi svidjelo pa su recenziju vidjele njezine frendice i tako se to rolalo - priča. Dodaje da su njezini proizvodi na bazi biljnih ekstrakata i ne sadrže parfeme, alkohol, bojila...

- Proizvode izrađuju farmaceuti u zagrebačkom laboratoriju, a ja sam kreator formula. Pratim tržište, što je po najnovijim studijama najdjelotvornije i dođem s idejama. Htjela sam kozmetiku koju i ja mogu koristiti. Svaki proizvod koji razvijamo testiram na svojoj koži, jer ako ne paše meni koja imam osjetljivu kožu, onda to mijenjamo - kaže. Počela je s tri proizvoda – Clarionom, Hydrom i Narom, koji su obuhvatili sve tipove kože.

- Proizvodi trebaju prezentirati ono što ćete nuditi u budućnosti. Kupci pamte prve proizvode i prema tome formiraju stav o brendu. Oni su danas naši i bestseleri - kaže Jelena. Sad ima devet proizvoda, nedavno je otvorila trgovinu u Zagrebu, a proizvode distribuira po Europi.

- Više bi me, pa čak i od financijskog gubitka, pogodilo da ljudi ne prihvate neki proizvod. Suprug Vjeko je bio tu za financije, a u tom trenutku već je nekoliko godina imao svoju tvrtku pa mi je pomagao. S vremenom je prešao u Skintegru jer je taj posao počeo bujati i postao je financijski isplativ, čak i pored IT-ja. Sad nas u tvrtki ima osmero i živimo od toga - kaže Jelena.

‘Bacite se u poduzetničke vode i samo plivajte’...

Ljudi često imaju kočnicu i misle treba mi još vremena... No ako imate neku dobru ideju i zamisao kako je provesti, bacite se u vodu i plivajte, jer inače ćete žaliti za onim što ste željeli, a niste se usudili.

Obraćala se publici koju poznaje i pratila novosti

Prvi koji su ‘lajkali’ stranicu bili su ljudi s bloga, koji su me čitali godinama i znali da ne pišem gluposti. Uvijek volim biti ukorak s najnovijim informacijama i mislim da je zato Skintegra tako uspješna.

Prostor treba dočarati kvalitetu proizvoda

U prostor za trgovinu smo puno uložili. Htjela sam da dočarava našu kvalitetu i da se ljudi osjećaju ugodno. Pri odabiru zaposlenika najvažnija mi je želja za pomaganjem ljudima, ostalo se da naučiti, kaže Jelena.