Poslušajte razgovore o vinima s čašom vina - za računalom

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Mitovi o vinima: što starije - to bolje, crna vina su zdravija...

Ako trebate besplatnu, zabavnu i interaktivnu aktivnost za ove dane, a inače ste gurman i volite dobra vina, postoji savršeno mjesto za vas: virtualna kušaonica vina. Prije samo nekoliko tjedana, većina bi se na tu ideju samo nasmijala, no posebne mjere oko korona virusa tu ideju zapravo čine vrlo zanimljivom. U svakom trenutku negdje u virtualnom svijetu možete pronaći ljude koji na ekranu, s naočalama na nosu, njuškaju vino u čaši, pijuckaju, povezuju okus vina s jelom uz koje bi pasalo i slično.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Naša se industrija oslanja na sastanke i događanja: degustacije u šetnji, večere, putovanja s novinarima i slično, rekao je Dana Bruneau. novinarka i PR iz tvrtke Cuvée & Co koja se bavi temama vezanim uz gastronomiju i vina. Dodaje kako to uključuje bliske kontakte, druženja, stvaranje prijateljstava, pa do pandemije korona virusom nitko nije obraćao pažnju na mogućnost da ocjenu vina prati virtualno, kaže. I u pravu je, degustacije su uvijek bile intimna druženja u barovima, oko stolova, a ne preko interneta.

No globalna pandemija počela je mijenjati svijet, pa je trebalo nekako osigurati da se nastave ta 'druženja', makar i virtualno.

- Ljudi piju vino i za vrijeme pandemije, samo kod kuće. Mnogi se bore sa samoćom. Zato su virtualne degustacije sjajan način da provedete 's nekim' sat vremena, u zabavnim aktivnostima - kaže Bruneau.

Dakle, uzmite čašu i provjerite stranice na kojima se nudi ta mogućnost. Samo pripremite vino (ili neko drugo piće) koje već imate u kući. Čak i ako ga nemate, moglo bi vam biti zabavno iskustvo s internetskih degustacija, jer je više stvar u druženju, makar i virtualnom, nego u tome što pijete. Okupljanja su besplatna, zabavna i interaktivna, pa barem time možete ispuniti malo slobodnog vremena.

Putovanje kroz 18 plemenitih sorti grožđa

Kušaonicu vodi Shakera Jones iz tvrtke 'Black Girls Dine Too', a održava se nedjeljom

- Svaki tjedan biram grožđe i dajem ljudima osnovne informacije o njemu na zabavan i pristupačan način. Prolazimo kroz povijest svake pojedine sorte grožđa, a onda kreće priča o tome kakve sve degustacijske note u čaši vina od tog grožđa postoje - kaže Shakera Jones za HuffPost.

Degustacije su arhivirane na njenoj web stranici, pa ih možete pogledati u bilo koje doba. Iako ne možete probati grožđe o kojem će se razgovarati, ovo može biti dobar način da puno naučite o njemu.

Virtualni 'happy hour'

Održava se petkom i također ju vodi Shakera Jones.

Izaberete piće koje vam odgovara i - jednostavno uživate, uz - projekciju odabranog filma.

'Sat za druženje uz bal'

Voditelji su Sarah Tracey iz tvrtke The lush life i Stephen Schmitz iz tvrtke German wines, koji vrijeme emitiranja najavljuju na svojim Instagram profilima, a uz degustaciju vina, pozivaju ljude da se odjenu u večernju odjeću i zaplešu uz balsku glazbu

Kažu kako nastoje ljudima pomoći da prebrode vrijeme izolacije, tako da nazdrave jedni drugima, podijele priču o svojim omiljenim vinima, plešu i vesele se. Potrudili se se čak i oko crvenog tepiha, na kojem sudionici bala - njih 20-ak - pokazuju svoje najbolje izdanje.

#Winewed Wednesday Happy Hour

Voditeljica je Lydia Richards iz tvrtke Colangelo & Partners i Vino Concierge. Virtualni sat održava se srijedom.

To su zabavne i poučne virtualne srijede u kojima se razgovara i sa vlasnicima vinarija i njihovim vinima, uz informaciju kako se mogu kupiti putem Interneta. Proizvođači vina odgovaraju na brojan pitanja o proizvodnji i promoviraju svoje proizvode, kaće Richards.

Lionske degustacije vina

Voditeljica je Caroline Conner iz degustacija vina iz Lyona, a održava se svaki dan, osim utorka i četvrtka. Sve informacije možete pronaći na web stranici Virtual happy hour.

Ovo su besplatne virtualne lekcije za degustaciju vina, s onim što imate u kući. Osnivačica Caroline Conner vinski je stručnjak, no, kako kaže, na njenim degustacijama nema snobizma. Uči ljude kako okusiti vino od temelja i posebno voli one koji u tome nemaju nikakvog iskustva.

Slip and Strech

Voditeljica je Morgan Perry iz Vino Vinyasa, a virtualni sat održava se petkom.

- Sve je u tome da joga i vino budu dostupni - kaže osnivačica tvrtke Morgan Perry. Dodaje kako je u virtualnom satu usmjerena na sve sve razine ljubitelja vina, odnosno mogu ga pratiti početnici u istraživanju okusa. Njena je virtualna radionica posebna po činjenici da satove započinje s 15 minuta istezanja uz vježbe joge, pa tek onda slijedi razgovor o vinu.

Pravi 'happy hour' u Real House

Voditeljica virtualne kušaonice je Amanda Claire Goodwin iz tvrtke Real House, a održava se četvrtkom.

- Kratko podučavam o povijesti vina i objašnjavam stvari jednostavnim riječima. Pričamo o tome 20 do 30 minuta, a ostatak je rezerviran za - zabavu, odnosno uživanje u ispijanju vina tijekom kojega odajem neke tajne za to da osjetite najbolje okuse - kaže Goodwin.

Virtualni 'happy hour' By The Stem

Voditeljica je Casleah Herwaldt iz tvrtke By The Stem, a održava se utorkom.

- Volim da ljudi dijele informacije o tome što piju, što je dobar način da svi zajedno naučimo ponešto o različitim vinima i o tome što različiti ljudi vole. Moj je glavni cilj učiniti vino zabavnim, pristupačnim i oblikovati zajednicu koja ga voli upoznavati.

'Happy hour' tvrtke Coast to coast

Voditeljice su Elle Rodriguez iz tvrtke The Modern Pour & Chelsie Petras iz tvrtke Chelloveswine, a radionica se održava srijedom.

- Moja platforma usmjerena je prema ljudima koji nisu vinski snobovi i nemaju vrhunsko znanje o vinima. Cilj je samo dobro zabaviti ljude i potaknuti ih da uživaju u vinu - kaže Rodriguez. Najveći dio radionice temelji se na dijalogu s ljudima koji postavljaju pitanja uživo.

Raquel Royers iz Watch Me Sip

Pijuckanje u opuštenoj atmosferi odvija se spontano, pa jednostavno povremeno treba baciti oko na instagram profil Raquel Royers.

- Vino okuplja ljude, a to nam sada treba više nego ikad prije - kaže. .

Grape Chic, LLC

Voditeljica je Nicole Muscari, osnivačica Chelsea Wine Society, a održava se nedjeljom.

- Ljudi žude za zajednicom i društvenom interakcijom, posebno u New Yorku, pa sam željela pokrenuti nešto što trenutno mnogima nedostaje - laže.

Zajedno u Bubblyu

Voditeljica je Gina Lyons iz tvrtke Cchampagnes Quad Official, a odvija se subotom.

- Započinjemo s osnovnim znanjem, o čemu govore stručnjaci, bilo da se radi o proizvođaču šampanjca, kuharu ili nekom bloggeru koji se bavi vinima. I nastojimo priču učiniti zabavnom i dostupnom i onima koji nisu znalci - kaže osnivačica.

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Čaša crnog vina dnevno štiti zdravlje prostate